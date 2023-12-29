Çağla Şıkel, Avukat Sevgilisi Nail Gönenli İle Biten İlişkisi Hakkında İlk Kez Açıklama Yaptı
Çağla Şıkel, Avukat Sevgilisi Nail Gönenli İle Biten İlişkisi Hakkında İlk Kez Açıklama Yaptı
Uzun süre özel yaşamını gizli tutmayı tercih eden Çağla Şıkel, Emre Altuğ'dan sonra ilk kez sevgilisi avukat Nail Gönenli ile kameralar önüne geçmişti. Hatta Çağla Şıkel, annesinin doğum gününe Nail Gönenli de katılınca çift için evlilik yakın denmişti. Geçtiğimiz günlerde ise çiftten üzen haber geldi. İkilinin 1 yıllık ilişkisi son buldu. Ayrılık haberlerinin ardından Çağla Şıkel, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.👇
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Hatırlarsanız büyük bir aşkla evlenen Çağla Şıkel ve Emre Altuğ çiftinin 7 yıllık evliliği tek celsede bitmişti.
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, biten evliliğinin ardından özel hayatını uzun yıllar boyunca kameralardan ve magazin dünyasından uzak yaşamayı tercih etti.
Ancak son dönemlerde, özel hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel, adeta magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu diyebiliriz.
Emre Altuğ ile boşanmasının ardından ilk kez avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açan Şıkel, bu ilişkisini gizlemeden kameralar önünde yaşamayı tercih etti.
Hatta Şıkel'in annesinin doğum gününde Nail Gönenli de aileyle birlikte poz verince bunu gören hayranları, artık bu ilişkinin evliliğe doğru gideceğini düşünüyordu.
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Ancak biz çiftimizden evlilik haberi beklerken ne yazık ki geçtiğimiz günlerde ayrılık haberini aldık.
Hatta 1 yıllık ilişkisini bitiren Çağla Şıkel, ayrılık haberlerinin ardından bir mekanda genç bir erkekle eğlenirken görüntülenince Şıkel'in görüntülerde dans ettiği erkeğin yakın arkadaşı olduğu iddia edilmişti.👇
Çağla Şıkel, ayrılık sonrası Etiler'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla vakit geçiren Şıkel, çıkışta hem biten ilişkisi hakkında konuştu hem de "kapıda yeni bir aşk var mı?" sorusunu yanıtladı.
Çağla Şıkel, avukat Nail Gönenli ile ayrıldıkları iddiası hakkında "Evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti." dedi.
Ayrıca ayrılık iddialarının çıktığı akşam bir erkekle dans ederken görüntülenen Çağla Şıkel o konuya da açıklık getirdi;
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