Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan Açıklaması: “Bizim İlişkimiz Var Zaten”

Geçtiğimiz aylarda 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan, birçok kişi tarafından ‘örnek çift’ olarak lanse edilen Mehmet Aslantuğ ve Arzun Onan’dan dönem dönem açıklamalar gelemeye devam ediyor.

Mehmet Aslantuğ geçtiğimiz gün bir partide görüntülenince 'Barışma ihtimaliniz var mı?' sorusuna flaş bir yanıt verdi.