Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan Açıklaması: “Bizim İlişkimiz Var Zaten”
Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan Açıklaması: “Bizim İlişkimiz Var Zaten”
Geçtiğimiz aylarda 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan, birçok kişi tarafından ‘örnek çift’ olarak lanse edilen Mehmet Aslantuğ ve Arzun Onan’dan dönem dönem açıklamalar gelemeye devam ediyor.
Mehmet Aslantuğ geçtiğimiz gün bir partide görüntülenince 'Barışma ihtimaliniz var mı?' sorusuna flaş bir yanıt verdi.
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Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında ilk sıralarda yer alan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak bitirdi.
Boşanma kararıyla sevenlerini şoka sokan çiftten Mehmet Aslantuğ geçtiğimiz gün bir partide görüntülenince "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna flaş bir yanıt verdi.
'Sıcak Saatler' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıl süren evlilikleri geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.
Boşanma kararını Arzum Onan'ın aldığını söyleyen Aslantuğ, ihanet iddialarını kesin bir dille yalanlamış ve sık sık depresyonda olduğuna dair haberler çıkmıştı.
Mehmet Aslantuğ önceki gün Ortaköy'de bir partiye katıldı. Arzum Onan ile anlaşmalı olarak boşanan Aslantuğ, "Tekrar barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "Arzum hanım ile bizim insani hiçbir derdimiz yok. Birlikte evlat büyüttük. Somut bir sebep yok. Yorgunluklar var, etkilendiğimiz süreçler var" dedi.
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Aslantuğ, "Tekrardan evlenir misiniz?" sorusuna ise, "Bizim hukuken tescil edilmiş derin ilişkimiz var zaten" şeklinde bir cevap verdi
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