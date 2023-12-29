Serdar Ortaç’tan Hayranlarını Üzer Haber: “Ayağımı Kaybetme Riskim Var”

Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olan, son dönemde de şarkılarından çok rahatsızlığı ve özel hayatıyla gündeme gelen şarkıcı Serdar Ortaç’tan bu defa kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı ayağındaki rahatsızlık nedeniyle zor günler yaşadığını belirterek “Ayağımı kaybetme riskim var” dedi.