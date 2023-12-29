Serdar Ortaç’tan Hayranlarını Üzer Haber: “Ayağımı Kaybetme Riskim Var”
Serdar Ortaç’tan Hayranlarını Üzer Haber: “Ayağımı Kaybetme Riskim Var”
Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olan, son dönemde de şarkılarından çok rahatsızlığı ve özel hayatıyla gündeme gelen şarkıcı Serdar Ortaç’tan bu defa kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı ayağındaki rahatsızlık nedeniyle zor günler yaşadığını belirterek “Ayağımı kaybetme riskim var” dedi.
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Türk popunun en önemli ve en sevilen isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, bir süredir yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.
Her açıklaması ve paylaşımı olay olan ünlü isim TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarla da adından söz ettiriyor.
Önceki gün bir güzellik merkezine giden ve kişisel bakım yaptıran Serdar Ortaç pedikür pozuyla sosyal medyada gündem olmuştu.
Ünlü şarkıcı şimdi de sağlık durumuyla ilgili açıklamasıyla hayranlarını üzdü.
SnobMagazin'de yer alan habere göre; Ortaç "Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum, bu hastalığın tedavisi yok, 3 atak geçirdim 4. atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz" dedi.
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