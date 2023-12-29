Aman Dikkat! Dolandırıcıların Yeni Yöntemi ‘Kardeşime Eş Arıyorum'
Aman Dikkat! Dolandırıcıların Yeni Yöntemi ‘Kardeşime Eş Arıyorum'
Dolandırıcılar her gün farklı yöntem geliştirerek tuzak kuruyor.
Son günlerde dolandırıcılar attıkları mesajlarla abla, abi veya kız kardeşlerine eş aradıklarını söylüyorlar. Verilen numara mesaj atanlar ya da linki tıklayanlar tuzağa düşüyor. Sosyal medyada çok kişi bu tuzağa düştüğünü belirtiyor.
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Son günlerde dolandırıcılar, sanal telefon numaraları veya sahte e-posta adresleri üzerinden hedef seçtikleri insanlara arkadaşlık teklifi gönderip para istiyor.
Dolandırıcılar, ağabey veya kız kardeşlerine arkadaş veya eş aradıklarını belirterek mesaj atıyor. Sahte mesajların ardından bir süre sohbet eden dolandırıcılar, kişinin güvenini kazanıp konuşmayı özel konulara getirerek mağdurun fotoğraflarını ele geçiriyor.
Bu görselleri yapay zekayı da kullanarak değiştirdikten sonra kişilerden şantajla para istiyor. Mağdurlar ailesine ve yakın çevresine mahcup olmamak için şikayetçi olamıyor ve dolandırıcıların ağından kurtulamıyor.
Uzmanlar, arkadaşlık ve çöpçatan internet sitelerinde, mobil uygulamalarda ve sosyal medya gruplarında yer alan bu mesajlardan uzak durulması yönünde uyarıda bulunarak, bu tür durumlarla karşılaşan kişilerin mesaj atan numarayı engellemesini ve adli makamlara başvurmasını önerdi.
Son dönemlerde mesaj yoluyla başlayan dolandırıcılık olaylarının artmaya başladığını belirten Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık şu ifadeleri kullandı:
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Evlenme amacıyla ya da arkadaş bulma amacıyla bu gruplara katılan kişilerin, bu mesajlardan şüphe duymadığını belirten Murat Kırık sözlerine şu şekilde devam etti:
Bazı internet siteleri aracılığıyla sahte yazışmaların oluşturulabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kırık yaşananları şöyle özetledi:
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