ABD'de "Kim Daha Çok Hediye Aldı?" Kavgasında 14 Yaşındaki Erkek Kardeş Ablasını Vurdu
ABD'de "Kim Daha Çok Hediye Aldı?" Kavgasında 14 Yaşındaki Erkek Kardeş Ablasını Vurdu
ABD'nin Florida eyaletinde 2 erkek kardeş arasında çıkan 'Kim daha fazla hediye aldı?' kavgasının sonu kötü bitti.
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ABD'nin Florida eyaletinde kimin daha fazla Noel hediyesi aldığı hakkında tartışmaya başlayan ailenin kavgasının sonu kötü bitti.
Noel hediyelerinden dolayı çıkan kavga üç kardeşin anneleri ve kız kardeşlerinin 6 ve 11 aylık iki oğluyla birlikte Noel alışverişi yapması sırasında başladı. Kavga, büyükannelerinin evine gittikleri sırada da devam etti.
23 yaşındaki abla Abrielle Baldwin, 14 yaşındaki erkek kardeşine Noel arifesinde oldukları için 15 yaşındaki kardeşi ile kavgayı bırakmalarını söyledi.
Pinellas İlçesi Şerif Ofisi'nin bir haberine göre; küçük kardeş daha sonra kız kardeşini ve onun bebeğini vuracağını söyledi. Ardından abla Abrielle Baldwin'i göğsünden vurdu.
Ablasının küçük kardeşi tarafından vurulmasının ardından büyük abi, küçük kardeşini evin dışında vurarak silahını yakındaki bir bahçeye atarak evden kaçtı.
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Kendine zarar vereceğini söyleyen 14 yaşında kardeş, akıl sağlığı merkezine götürüldü. Akıl sağlığı merkezinden çıktıktan sonra ise gözaltına alınarak tutuklandı.
14 yaşındaki erkek kardeş birinci derece cinayet, çocuk istismarı ve ateşli silah bulundurma suçlarıyla suçlandı. 15 yaşındaki erkek kardeş ise birinci derece cinayete teşebbüs ve delilleri tahrif etmek suçuyla tutuklandı.
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