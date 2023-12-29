Mehmet Ali Erbil'in İddialarına Acun Ilıcalı'dan Cevap Geldi: "Cumhurbaşkanımıza Çıkarsız Bir Sempatim Var"

Son dönemde şovmen Mehmet Ali Erbil hedefi haline gelen Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı, kendisi hakkındaki iddialara Cüneyt Özdemir’in Youtube yayınında cevap verdi.

“Benim cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var” diyen Acun Ilıcalı Adnan Oktar ile görüşmesinin üzerinden 35 yıl geçtiğini söyleyerek 'Olay yoktu o zaman adam sonrasında sapıttı' dedi.

İşte Acun Ilıcalı’nın açıklamalarından satır başları…