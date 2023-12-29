Asgari Ücreti Bilmişti: Gazeteci Cem Küçük Emekli Maaşlarının Beklenenden Yüksek Olacağını Söyledi!
Asgari Ücreti Bilmişti: Gazeteci Cem Küçük Emekli Maaşlarının Beklenenden Yüksek Olacağını Söyledi!
İktidara yakın olarak tanınan gazeteci Cem Küçük, maaş zamlarının son yıllarda çok rağbet görmesinin payını kulislerden aldığı bilgileri isabetli şekilde yorumlamasıyla öne çıkmaya başladı. TGRT'te yaptığı haber programında da daha önce isabetli şekilde bildiği asgari ücret zammı sonrası emekli maaşlarına zamlara yönelik tahminlerde bulundu. Küçük'ün tahminlerine göre zam beklenenden yüksek olacak.
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Asgari ücrete gelen yaklaşık yüzde 50 zam sonrasında gözler özellikle açlık sınırının çok altında kalan emekli maaş zamlarına döndü. Gazeteci Cem Küçük de kulis bilgilerine dayanarak asgari ücrette zammı doğru tahmin edenlerden olurken, emekli maaş zammı tahmini de öne çıktı.
Asgari ücretin yüzde 49 oranında zam ile 17 bin 2 TL olması sonrasında en düşük emekli maaşının 7500 TL olması dikkatleri bu yöne çevirdi.
Gazeteci Cem Küçük, "Emeklinin gözü zam haberinde" diyerek yaptığı haberde, "Yeni en düşük emekli maaşı 11 bin 500 TL ile 12 bin TL arasında olabilir mi?" diye de ekledi.
Kulis bilgilerine dayanarak emekli maaş zamları için Küçük, "Burada bir kaç şey üzerinde çalışıldığını söyleyelim. Birincisi 6 aylık enflasyon yüzde 40. Bir kere yüzde 50 zam emeklilerin hepsine verilecek" dedi.
Küçük, "Tahminimdeki gibi 12.000 TL olursa herhangi bir refah payı olmayacak. Prim gününü çok ödeyen ile az ödeyenlerle ilgili bir çalışmada yapılıyor. Daha fazla prim ödeyenlerle ilgili maaşlarının üzerine biraz daha eklenebilir." diye de farklı oranlar üzerinde çalışıldığını söyledi.
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