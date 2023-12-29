Asgari Ücreti Bilmişti: Gazeteci Cem Küçük Emekli Maaşlarının Beklenenden Yüksek Olacağını Söyledi!

İktidara yakın olarak tanınan gazeteci Cem Küçük, maaş zamlarının son yıllarda çok rağbet görmesinin payını kulislerden aldığı bilgileri isabetli şekilde yorumlamasıyla öne çıkmaya başladı. TGRT'te yaptığı haber programında da daha önce isabetli şekilde bildiği asgari ücret zammı sonrası emekli maaşlarına zamlara yönelik tahminlerde bulundu. Küçük'ün tahminlerine göre zam beklenenden yüksek olacak.