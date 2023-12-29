Emekli ve Memur Maaş Zammı Ne Zaman Açıklanacak? Memur ve Emekli Maaşlarına Ne Kadar Zam Gelecek?

Ocak 2023'te 5.500 olan en düşük emekli maaşı Nisan 2023'te 7.500'e çıkarılmıştı. Temmuz ayında da 7.500 TL olarak korunan ve kök maaş üzerinden zam alan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde en düşük maaşın 10 bin ila 11 bin 500 TL seviyesinde olacağı öngörülüyor.