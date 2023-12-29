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Emekli ve Memur Maaş Zammı Ne Zaman Açıklanacak? Memur ve Emekli Maaşlarına Ne Kadar Zam Gelecek?

Emekli ve Memur Maaş Zammı Ne Zaman Açıklanacak? Memur ve Emekli Maaşlarına Ne Kadar Zam Gelecek?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.12.2023 - 12:51

2024 asgari ücretinin açıklanmasıyla gözler diğer maaş zamlarına döndü. 2024 yılında 17 bin 2 lira olacak olan asgari ücrete yapılan yüzde 49'lık zam sonrasında gözler memur ve emekli maaş zamlarına döndü.

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Memur maaşlarına yüzde kaç zam gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Maaş zamları ne zaman açıklanacak?

Memur maaşlarına yüzde kaç zam gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Maaş zamları ne zaman açıklanacak?

2024 yılı asgari ücreti net 17 bin 2 TL olurken, zam oranı yüzde 49 oldu. 2023 yılından bu yana bakıldığında yüzde 100'e varan asgari ücret zam oranı sonrasında gözler memur ve emekli maaşı zamlarına çevrildi.

Emekli ve memur maaş zamları ne zaman belli olacak?

Emekli ve memur maaş zamları ne zaman belli olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak'ta enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyonla memur ve memur emeklisi zam oranı da belli olacak.

En düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

En düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon farkı üzerinden yapılan emekli ve memur maaş zamları için 2023 yılı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. TÜFE verisi sonrası resmi açıklamayla maaş zamlarının belirlenmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklisi ne kadar maaş zammı alacak?

Memur ve memur emeklisi ne kadar maaş zammı alacak?

Toplu sözleşme imzalanan memur ve memur emeklisi maaşlarında 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı zam olarak maaşlara yansıyacak.

Temmuz ile kasım ayları enflasyonları hesaplandığında enflasyon oranı yüzde 33,66 olurken, Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında artış yüzde 15 olarak imzalanmıştı. Kasım ayı sonunda enflasyonla birlikte maaş zamlarında oran yüzde 45 olurken, aralık ayı enflasyonu belli olunca bu orana eklenecek. Artışın yaklaşık yüzde 50 olması öngörülüyor.

Emekli maaşlarında zam oranı ne olacak?

Emekli maaşlarında zam oranı ne olacak?

SSK ve Bağ-kur emeklilerinde de yüzde 33,66 üzerine eklenecek aralık enflasyonuyla yüzde 40'a yakın bir zam olması tahmin ediliyor.

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En düşük memur maaşı ne kadar olur?

En düşük memur maaşı ne kadar olur?

Tahminlere göre yüzde 50'ye yakın bir artışla 22 bin lira seviyesinde olan en düşük kamu çalışanı devlet memuru maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Ocak 2023'te 5.500 olan en düşük emekli maaşı Nisan 2023'te 7.500'e çıkarılmıştı. Temmuz ayında da 7.500 TL olarak korunan ve kök maaş üzerinden zam alan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde en düşük maaşın 10 bin ila 11 bin 500 TL seviyesinde olacağı öngörülüyor.

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