Özgür Demirtaş’tan Gazeteci Cem Küçük’e Sosyal Medyada Asgari Ücret Dersi

“Cem bey o olaya öyle BAKILMAZ.

Size nasıl bakmanız gerektiğini öğreteyim: 2002 yılında Asgari Ücret 126 Dolardı, Şimdi 578 Dolardı denmez. Çünkü 2002 yılındaki 100 Doların Alabildiği ile şu anki 100 Doların alabildiği aynı değil. Dolar Enflasyonu var.

Bir gazeteci olarak böyle bir haber yapmadan önce Yapmanız gereken şey şu:

fred.stlouisfed sitesine gideceksiniz. Oradan CPIAUCSL datasını indireceksiniz. Bu Dolar Fiyat Endeksi.

Sonra 2002 başındaki Fiyat Endeksine bakacaksınız. Bir de Şu anki Fiyat Endeksine Bakacaksınız. Şu anki Endeksi 2002 başındaki endekse bölüp o günden bugüne Dolardaki enflasyonun ne olduğunu bulacaksınız. Ben sizin için bulayım: 1.7327.

Hah Şimdi o 578 Dolar dediğiniz şeyi bu rakama böleceksiniz. 578/1.7327 = 333 Dolar.

Demek ki Şu andaki Asgari Ücretin 2002 karşılığı bu kadar.

2016'daki karşılık ile de kıyaslarsanız o zamanki Asgari ücrete göre çok daha düşük.

Buna bir de Doların şu anda baskılandığı gerçeğini eklerseniz, asgari ücretin 2016'ya göre çok çok daha düşük olduğu ortaya çıkar.

Sevgiler.”