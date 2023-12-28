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Özgür Demirtaş’tan Gazeteci Cem Küçük’e Sosyal Medyada Asgari Ücret Dersi

Özgür Demirtaş’tan Gazeteci Cem Küçük’e Sosyal Medyada Asgari Ücret Dersi

Asgari Ücret cem küçük özgür demirtaş
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.12.2023 - 23:05

Uzun zamandır beklenen asgari kararı açıklandı. 2024 yılı için 17.002 TL olarak duyurulan asgari ücret sonrası bazı tartışmalar da beraberinde geldi. 

Sosyal medya hesabından dolar/TL hesabıyla asgari ücretin Cumhuriyet tarihinin en yükseği olduğunu belirten gazeteci Cem Küçük’e bomba değil ama füze niyetine bir cevap Özgür Demirtaş’tan geldi. 

İşte ikili arasındaki asgari ücret diyaloğu…

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Bildiğiniz üzere 2024 yılı için asgari ücret 17.002 TL olarak açıklandı.

Bildiğiniz üzere 2024 yılı için asgari ücret 17.002 TL olarak açıklandı.

Açıklanan karar sonrasında bir çok tartışma yaşanırken bir açıklama da gazeteci Cem Küçük’ten geldi.

Açıklanan karar sonrasında bir çok tartışma yaşanırken bir açıklama da gazeteci Cem Küçük’ten geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yazan Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya hesabından bir açıklama yazan Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücretin dolar bazında 578 dolar oldu. Cumhuriyet tarihinin en yükseği. 

Şu an dolar 29-30 TL seviyesinde. Euro 30 TL seviyelerinde. 2002'de asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı 126 dolardı. AK Parti'nin 2004-2005-2006 yıllarında  280-290 dolar seviyesindeydi ki AK Parti'nin en iyi dönemiydi 2010'a kadar olan dönem. Şu an asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı 578 dolar. Haliyle bu yüzde 50 zam gelince herkes ürünlerine belli oranda zam yapacak. Ama devlet çok zam yapmazsa elektrik, doğal gaz ürünlerine rakam 578 dolarda kalır. Özel sektörde çalışanlarında bu zamlarla en az yüzde 50 zam vermesi lazım ki o farklar korunabilsin.'

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Cem Küçük’ün bu yorumuna en büyük tepki Özgür Demirtaş’tan geldi.

Cem Küçük’ün bu yorumuna en büyük tepki Özgür Demirtaş’tan geldi.
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X hesabından Cem Küçük’e yanıt veren Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

X hesabından Cem Küçük’e yanıt veren Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Cem bey o olaya öyle BAKILMAZ.

Size nasıl bakmanız gerektiğini öğreteyim: 2002 yılında Asgari Ücret 126 Dolardı, Şimdi 578 Dolardı denmez. Çünkü 2002 yılındaki 100 Doların Alabildiği ile şu anki 100 Doların alabildiği aynı değil. Dolar Enflasyonu var.

Bir gazeteci olarak böyle bir haber yapmadan önce Yapmanız gereken şey şu:

fred.stlouisfed sitesine gideceksiniz. Oradan CPIAUCSL datasını indireceksiniz. Bu Dolar Fiyat Endeksi.

Sonra 2002 başındaki Fiyat Endeksine bakacaksınız. Bir de Şu anki Fiyat Endeksine Bakacaksınız. Şu anki Endeksi 2002 başındaki endekse bölüp o günden bugüne Dolardaki enflasyonun ne olduğunu bulacaksınız. Ben sizin için bulayım: 1.7327.

Hah Şimdi o 578 Dolar dediğiniz şeyi bu rakama böleceksiniz. 578/1.7327 = 333 Dolar.

Demek ki Şu andaki Asgari Ücretin 2002 karşılığı bu kadar. 

2016'daki karşılık ile de kıyaslarsanız o zamanki Asgari ücrete göre çok daha düşük.

Buna bir de Doların şu anda baskılandığı gerçeğini eklerseniz, asgari ücretin 2016'ya göre çok çok daha düşük olduğu ortaya çıkar.

Sevgiler.”

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