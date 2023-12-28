Özgür Demirtaş’tan Gazeteci Cem Küçük’e Sosyal Medyada Asgari Ücret Dersi
Özgür Demirtaş’tan Gazeteci Cem Küçük’e Sosyal Medyada Asgari Ücret Dersi
Uzun zamandır beklenen asgari kararı açıklandı. 2024 yılı için 17.002 TL olarak duyurulan asgari ücret sonrası bazı tartışmalar da beraberinde geldi.
Sosyal medya hesabından dolar/TL hesabıyla asgari ücretin Cumhuriyet tarihinin en yükseği olduğunu belirten gazeteci Cem Küçük’e bomba değil ama füze niyetine bir cevap Özgür Demirtaş’tan geldi.
İşte ikili arasındaki asgari ücret diyaloğu…
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Bildiğiniz üzere 2024 yılı için asgari ücret 17.002 TL olarak açıklandı.
Açıklanan karar sonrasında bir çok tartışma yaşanırken bir açıklama da gazeteci Cem Küçük’ten geldi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yazan Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:
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Cem Küçük’ün bu yorumuna en büyük tepki Özgür Demirtaş’tan geldi.
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X hesabından Cem Küçük’e yanıt veren Demirtaş şu ifadeleri kullandı:
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