Bu Kez Bakan Açıkladı: "Olası Marmara Depremi İçin Süre Doldu, 7.3 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor"
Bu Kez Bakan Açıkladı: "Olası Marmara Depremi İçin Süre Doldu, 7.3 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk'te deprem ve kentsel dönüşümle ilgili Göksu Öngören Özgür'ün sorularını yanıtladı.
Olası Marmara depremi hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki “Marmara'da deprem bekleniyor. Uzmanlar süre doldu diyor, 7,3 büyüklüğünde deprem bekleniyor. Aralıklar bu şekilde gidecekse süre dolmuş gözüküyor” dedi.
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CNN Türk’e konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, olası Marmara depremi hakkında açıklamalarda bulundu.
Marmara’da 7.3 büyüklüğünde deprem beklendiğini belirten Özhaseki, “Aralıklar bu şekilde gidecekse süre dolmuş gözüküyor” dedi.
İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin olası Marmara depremi hakkındaki açıklamaları:
“Marmara'da deprem bekleniyor. Uzmanlar süre doldu diyor, 7,3 büyüklüğünde deprem bekleniyor. Aralıklar bu şekilde gidecekse süre dolmuş gözüküyor.”
“İnsanoğlunun yapması gereken olayı görüp tavır alıp konutlarını güçlendirmek. Bundan başka yolumuz yok. İstanbul'da 6 milyon civarı konut var. 1.5 milyon civarı işyeri var. 1,5 milyonu riskli. En riskli olan sayısı 600 bin. Bunlar acilen yıkılması gereken denilen yerlerde.”
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“Özellikle kentsel dönüşüm yasasında önünü kesen ne kadar madde varsa değiştirdik. Bazıları da emekliyim param yok, yıktığınızda fark veremem diyordu. Yasaya yazdık ödeyemeyecek olanlar yapılsın otursunlar tapuya şerh koyalım ne zaman ödenirse tapusunu alsın dedik.”
“İkincisi, Yarısı Bizden Kampanyası'nı başlattık. 1.5 milyon destek paketi açıkladık. 750 bin lirasını hibe ettik. 100 bin lira tahliye desteği veriyoruz. 10 sene boyunca 1 sene faizsiz 5 bin 500 lira ile başlayacak. Şu ana kadar bize 1 milyon 230 bin kişi başvurdu. 71 bin kişi binada hepsi anlaşmış, hemen başlayın dönüşüme dedik. 3 yıllık bir kampanya. İstanbul'a özel kentsel dönüşüm birimi kurduk.”
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