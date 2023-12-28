Bu Kez Bakan Açıkladı: "Olası Marmara Depremi İçin Süre Doldu, 7.3 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk'te deprem ve kentsel dönüşümle ilgili Göksu Öngören Özgür'ün sorularını yanıtladı.

Olası Marmara depremi hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki “Marmara'da deprem bekleniyor. Uzmanlar süre doldu diyor, 7,3 büyüklüğünde deprem bekleniyor. Aralıklar bu şekilde gidecekse süre dolmuş gözüküyor” dedi.