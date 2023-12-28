Gazeteci Fatih Portakal'dan Emekli Maaşı Açıklaması: "Yüzde 52-53 Oranında Zam Olacak"

2024 gelmeden yeni yılın maaşları da belli olmaya devam ediyor. Türkiye’deki milyonlarca insanın beklediği asgari ücret açıklandı. 2024 yılı asgari ücret rakamı 17.002 TL olarak duyuruldu.

Asgari ücret sonrası şimdi de gözler emekli maaşlarında. Aralık enflasyonu sonrasında resmen belirlenecek olan emekli maaşı hakkında gazeteci Fatih Portakal’dan bir tahmin geldi. Portakal, asgari ücreti de 1 ay önceden duyurmuştu.

İşte detaylar…