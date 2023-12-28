Gazeteci Fatih Portakal'dan Emekli Maaşı Açıklaması: "Yüzde 52-53 Oranında Zam Olacak"
Gazeteci Fatih Portakal'dan Emekli Maaşı Açıklaması: "Yüzde 52-53 Oranında Zam Olacak"
2024 gelmeden yeni yılın maaşları da belli olmaya devam ediyor. Türkiye’deki milyonlarca insanın beklediği asgari ücret açıklandı. 2024 yılı asgari ücret rakamı 17.002 TL olarak duyuruldu.
Asgari ücret sonrası şimdi de gözler emekli maaşlarında. Aralık enflasyonu sonrasında resmen belirlenecek olan emekli maaşı hakkında gazeteci Fatih Portakal’dan bir tahmin geldi. Portakal, asgari ücreti de 1 ay önceden duyurmuştu.
İşte detaylar…
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Milyonlarca insanın beklediği asgari ücret açıklandı. 2024 yılı asgari ücreti 17.002 TL olarak duyuruldu.
Şimdi ise gözler emekli maaşlarında. 3 Ocak'ta enflasyon oranının belli olmasıyla beraber memur ve emekli maaşları da netleşecek.
Peki emeklilerin zam oranı kaç olacak? Herkesin merak ettiği soruyla ilgili bir açıklama da Fatih Portakal'dan geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, "Asgari ücreti 1 ay önceden bildirmiştim. İsabetli bir öngörüde bulunmuşum. Ve bir emekli olarak dün gece, “Bize ne zam yapılır?” diye düşündüm. Alo malo filan derken, bir şeylere ulaştım. Emekliye zam ne olacak? Tek oran mı, kademeli oran mı? En düşük rakam ne olabilir? Kusura bakmayın iktidar, emekliler sizden önce @szctelevizyonu na haberde benden duyacak. İşinizi yine bozacağım." ifadelerini kullandı.
Bu mesaj sonrasında programda açıklamalarda bulunan Fatih Portakal şu ifadeleri kullandı:
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“Asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldı ve 17 bin 2 lira oldu. Şimdi emekliler bekliyor. En önemlisi de 7 bin 500 lira alanlar ne olacak?”
“Yüzde 52-53 aralığında oran veriyorum. O da en düşük emekli maaşı 11 bin 200 veya 11 bin 400 arasında değişecek. Yüksek alanlara aynı olamayacak.”
“Ben mesela maaşımı söyleyim, yüksek alıyorum; 24 bin lira... Bana yüzde 52-53 yapılmayabilir. Ama yüzde 38'in altında olmayacak. Düşük olanı yukarı çekecekler ama yüksek alanlara kademeli olabilir.”
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