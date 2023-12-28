17.002 TL Olarak Açıklanan Asgari Ücretteki 2 TL Ne Anlama Geliyor? Asgari Ücret Neden Küsuratlı?

Türkiye’de milyonlarca insanın, çalışanın ve ailenin beklediği asgari ücret kararı açıklandı. İşçi temsilcisi, iş veren temsilcisi ve Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımı ile yapılan basın toplantısında işçi temsilcilerinin onayı olmadan yeni asgari ücret 17.002 TL olarak açıklandı.

Sosyal medyada da yeni asgari ücret ile ilgili en çok konuşulan konulardan biri 17.000 TL’nin yanındaki 2 TL oldu. Peki nedir bu 2 TL? Neden var?

HaberTürk’ten Ahmet Kıvanç bu 2 TL’nin sebebini ve neden var olduğunu açıkladı… İşte detaylar…