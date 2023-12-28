Maske Kullanımı Geri mi Dönüyor? Tabipler Birliği, ‘Toplu Taşımada Maske Kullanılmalı’ Dedi
Maske Kullanımı Geri mi Dönüyor? Tabipler Birliği, ‘Toplu Taşımada Maske Kullanılmalı’ Dedi
Kaynak: https://www.ttb.org.tr/haber_goster.p...
Gerilim dolu, maskeli günler geri mi dönecek? Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, ciddi bir salgınının olduğunu ve bu nedenle toplu taşımada maske kullanılması gerektiğini kaydetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son dönemde artan salgın hastalık nedeniyle pandemi döneminde hayatımıza giren maskeler yeniden gündem oldu.
TTB, hem bakanlığa hem de kurumlarına yazı gönderildiğini duyurdu.
Uyarılarının dikkate alınmadığının belirtildiği yazıda “Bunun sonucunda grip virüsü (H1N1), Covid-19 (J1.N varyantı), Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) ve mycoplasma pneumoniae gibi etkenlerin sorumlu olduğu tahmin edilen ciddi bir salgınla karşı karşıyayız” dendi.
Son haftalarda özellikle hastanelerin acil servislerinde olağandışı yoğunluk yaşandığını belirten TTB, sağlık çalışanlarının bu yoğunlukla baş etmekte zorlandığını vurguladı.
Toplu taşıma araçlarındaki basit düzenlemelerin toplum sağlığına olumlu etki sağlayacağına dikkat çekildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yazıda, ücretsiz maske ve maske kullanımına teşvik gibi uygulamaların hayata geçirilmesi istendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda