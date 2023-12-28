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Maske Kullanımı Geri mi Dönüyor? Tabipler Birliği, ‘Toplu Taşımada Maske Kullanılmalı’ Dedi

Maske Kullanımı Geri mi Dönüyor? Tabipler Birliği, ‘Toplu Taşımada Maske Kullanılmalı’ Dedi

Maske
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.12.2023 - 17:16 Son Güncelleme: 28.12.2023 - 17:23

Gerilim dolu, maskeli günler geri mi dönecek? Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, ciddi bir salgınının olduğunu ve bu nedenle toplu taşımada maske kullanılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: https://www.ttb.org.tr/haber_goster.p...
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Son dönemde artan salgın hastalık nedeniyle pandemi döneminde hayatımıza giren maskeler yeniden gündem oldu.

Son dönemde artan salgın hastalık nedeniyle pandemi döneminde hayatımıza giren maskeler yeniden gündem oldu.

TTB, hem bakanlığa hem de kurumlarına yazı gönderildiğini duyurdu.

TTB, hem bakanlığa hem de kurumlarına yazı gönderildiğini duyurdu.

Uyarılarının dikkate alınmadığının belirtildiği yazıda “Bunun sonucunda grip virüsü (H1N1), Covid-19 (J1.N varyantı), Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) ve mycoplasma pneumoniae gibi etkenlerin sorumlu olduğu tahmin edilen ciddi bir salgınla karşı karşıyayız” dendi.

Uyarılarının dikkate alınmadığının belirtildiği yazıda “Bunun sonucunda grip virüsü (H1N1), Covid-19 (J1.N varyantı), Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) ve mycoplasma pneumoniae gibi etkenlerin sorumlu olduğu tahmin edilen ciddi bir salgınla karşı karşıyayız” dendi.

Son haftalarda özellikle hastanelerin acil servislerinde olağandışı yoğunluk yaşandığını belirten TTB, sağlık çalışanlarının bu yoğunlukla baş etmekte zorlandığını vurguladı.

Son haftalarda özellikle hastanelerin acil servislerinde olağandışı yoğunluk yaşandığını belirten TTB, sağlık çalışanlarının bu yoğunlukla baş etmekte zorlandığını vurguladı.

Toplu taşıma araçlarındaki basit düzenlemelerin toplum sağlığına olumlu etki sağlayacağına dikkat çekildi.

Toplu taşıma araçlarındaki basit düzenlemelerin toplum sağlığına olumlu etki sağlayacağına dikkat çekildi.
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Yazıda, ücretsiz maske ve maske kullanımına teşvik gibi uygulamaların hayata geçirilmesi istendi.

Yazıda, ücretsiz maske ve maske kullanımına teşvik gibi uygulamaların hayata geçirilmesi istendi.
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