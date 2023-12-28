Oğlunu Tüfekle Vurduğunu İtiraf Etmiş: Mevlüt Atlar Olayında Son Dakika Gelişmesi
Oğlunu Tüfekle Vurduğunu İtiraf Etmiş: Mevlüt Atlar Olayında Son Dakika Gelişmesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Mevlüt Atlar olayında baş şüpheli baba Mehmet Atlar olurken, Atlar söz konusu iddiaları kesin dille reddediyordu. Müge Anlı canlı yayınında baba Mehmet Atlar hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı.
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11 yıl önce kaybolan Mevlüt Ozan Atlar'ın acılı ailesi oğullarını bulması için geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya başvurmuştu.
Acılı aile Mevlüt'ün kaybolması konusunda babaları Mehmet'i suçlarken, Mehmet Bey bu iddiaları kesin bir dille reddedip ailesine bir fiske vurmadığını söylemişti.
Mevlüt Atlar'ın kaybolması olayı Anlı'da işlenmeye devam ederken, Atlar'ın yeğeni Ziynet Atlar söyledikleriyle herkesi şaşırttı.
Mehmet Atlar ailesinin tüm iddialarını reddetmeye devam ederken canlı yayına bağlanan bir izleyici tüm köyün yayına bağlanmaktan korktuğunu fakat kendisinin gerçekleri söyleyeceğini belirtti.
Mehmet Atlar'ın birlikte alkol aldığı arkadaşlarına, "Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm" dediğini söyleyen kişi herkesi şoke ederken, Müge Anlı söz konusu vakaya Karaman'a bağlı JASAT ekiplerinin el attığını ve tüm köyde sorgulama yapılacağını belirtti.
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Canlı yayına bağlanan bir başka izleyici ise aileme fiske vurmadım diye Mehmet Atlar için "Karısını dolmuşta darp etmişti, o adamın söylediği her şey yalan. Uygunsuz davranışları vardı" dedi.
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