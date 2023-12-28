Birden Fazla Katil mi Var? Müge Anlı'daki Mustafa Hakkulu Cinayetinde Şoke Eden Gelişme
Birden Fazla Katil mi Var? Müge Anlı'daki Mustafa Hakkulu Cinayetinde Şoke Eden Gelişme
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Mustafa Hakkulu olayında gelişmeler bir türlü bitmiyor. Kayıp olan Hakkulu'nu arkadaşı İsa'nın öldürdüğü ortaya çıkarken, söz konusu olayda iki şüpheli daha gözaltına alındı.
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Müge Anlı'da günlerdir işlenen Mustafa Hakkulu olayı tam çözüme ulaştı derken ortalık daha da karıştı.
Aralık ayı içerisinde kaybolan Hakkulu, kayıp olduğu gerekçesiyle Müge Anlı'da aranmaya başlamış ve cesedi dere kenarında bulunmuştu.
Mustafa Hakkulu'nu kimin öldürdüğü büyük merak konusu olurken, Hakkulu'nun yakın arkadaşı İsa canlı yayında cinayeti itiraf etmişti.
İsa, Mustafa'yla birlikte alkol aldıklarını, eşinin fotoğraflarını gördüğünü ve eşine ağıza alınmayacak sözler ettiğini, bu nedenle de dayanamayıp Hakkulu'nu vurduğunu söylemişti.
Bu itirafın ardından İsa tutuklansa da Hakkulu olayında sular bir türlü durulmuyor.
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Adana, Kozan'da sorguya alınan İsa Dumlu'nun Mustafa'nın eski eşi Bengül ve arkadaşı Yüksel'in de isminin verdiği iddia edilirken, iki ismin cinayette ona yardım ettiği öne sürüldü.
3 isim de adliyeye sevk edilirken, Mustafa'nın arkadaşı Yüksel'in "İsa'nın iftiraları yüzünden buradayım" dediği kaydedildi.
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