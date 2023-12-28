Birden Fazla Katil mi Var? Müge Anlı'daki Mustafa Hakkulu Cinayetinde Şoke Eden Gelişme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Mustafa Hakkulu olayında gelişmeler bir türlü bitmiyor. Kayıp olan Hakkulu'nu arkadaşı İsa'nın öldürdüğü ortaya çıkarken, söz konusu olayda iki şüpheli daha gözaltına alındı.