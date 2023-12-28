RTÜK'ün Kızıl Goncalar'a Verdiği Cezaya Tepki Yağdı

FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen bazı kesimlerce yoğun tepki gördü. Tarikat sahneleriyle tepki gören dizi hakkında RTÜK inceleme başlatırken, bugün diziye verilen cezalar belli oldu. RTÜK söz konusu cezaları açıklarken, sosyal medyadan bu karara tepki yağdı.