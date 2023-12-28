RTÜK'ün Kızıl Goncalar'a Verdiği Cezaya Tepki Yağdı
RTÜK'ün Kızıl Goncalar'a Verdiği Cezaya Tepki Yağdı
FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen bazı kesimlerce yoğun tepki gördü. Tarikat sahneleriyle tepki gören dizi hakkında RTÜK inceleme başlatırken, bugün diziye verilen cezalar belli oldu. RTÜK söz konusu cezaları açıklarken, sosyal medyadan bu karara tepki yağdı.
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FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi henüz iki haftadır yayında fakat ilk bölümünden itibaren bazı kesimlerin hedefi haline geldi.
Dizide yer alan kurgusal Faniler tarikatı, zina için kendini kırbaçlatma, kız çocuklarının okula gitmesine engel olma gibi sahneler bir kesimi rahatsız ederken, RTÜK'e dizi hakkında şikayet yağmıştı.
Dizi hakkında inceleme başlatan RTÜK, bugün Kızıl Goncalar hakkında kararını açıkladı ve Kızıl Goncalar dizisine “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi.
Kızıl Goncalar'a verilen bu cezalar şaşkınlıkla karşılanırken, sosyal medyadan da tepki yağdı.
İşte gelen tepkiler:
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