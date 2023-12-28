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Büyük Sürpriz! İbo Show'un Yılbaşı Programına Son Dakika Hangi Şarkıcı Dahil Oldu?

Büyük Sürpriz! İbo Show'un Yılbaşı Programına Son Dakika Hangi Şarkıcı Dahil Oldu?

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 14:12

Bir yılbaşı klasiği haline gelen İbo Show bu sene yine Star TV ekranlarında yayınlanacak. Konukları geçtiğimiz günlerde açıklanan İbo Show Yılbaşı Özel'e son dakika sevilen bir şarkıcı dahil oldu.

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Star TV ekranlarının bir yılbaşı efsanesi haline gelen İbo Show, bu sene de yılbaşı akşamı ekranda olacak.

Star TV ekranlarının bir yılbaşı efsanesi haline gelen İbo Show, bu sene de yılbaşı akşamı ekranda olacak.

Hülya Avşar, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, İrem Derici ve Resul Dindar'ın yer alacağı İbo Show Yılbaşı Özel konukları henüz duyurulmuşken, programda bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Hülya Avşar, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, İrem Derici ve Resul Dindar'ın yer alacağı İbo Show Yılbaşı Özel konukları henüz duyurulmuşken, programda bir son dakika gelişmesi yaşandı.

İbo Show'a sürpriz bir konuk şarkıcının daha dahil olduğu sosyal medyadan duyurulurken, bu sürpriz ismin kim olduğu büyük merak uyandırdı.

İbo Show'a sürpriz bir konuk şarkıcının daha dahil olduğu sosyal medyadan duyurulurken, bu sürpriz ismin kim olduğu büyük merak uyandırdı.

İbo Show Yılbaşı Özel'de yer alacak ismin Aleyna Tilki olduğu açıklandı.

İbo Show Yılbaşı Özel'de yer alacak ismin Aleyna Tilki olduğu açıklandı.

Tilki'nin programda hangi şarkıları söyleyeceği daha şimdiden merak konusu oldu. Biz de merakla bekliyoruz!

Tilki'nin programda hangi şarkıları söyleyeceği daha şimdiden merak konusu oldu. Biz de merakla bekliyoruz!

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vuslat köseoğlu

Yıl olmuş 2024, ibişov nedir ya! Ay bir de "klasik" demez mi!

Maximilian Wagner

İzleyende kendi gibileri zaten

Aykız

İbo şov bana huzurevi ortamı gibi geliyor, Aleyna’yı alıp yaş ortalamasını düşürecekler