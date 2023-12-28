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Medcezir Evreni Buluşuyor: Sandık Kokusu'na Hangi Kadın Oyuncu Dahil Oluyor?

Medcezir Evreni Buluşuyor: Sandık Kokusu'na Hangi Kadın Oyuncu Dahil Oluyor?

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 13:41

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun reyting başarısı tüm hızıyla devam ederken, diziye iddialı bir kadın oyuncu dahil oluyor. Dizinin Atilla'sı Metin Akdülger'le Medcezir'de de rol alan kadın oyuncunun gelişi, 'Medcezir evreni bir araya geliyor' dedirtti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisi daha birkaç haftadır ekranlarda olmasına rağmen muazzam bir reyting artışıyla başarısını sürdürüyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisi daha birkaç haftadır ekranlarda olmasına rağmen muazzam bir reyting artışıyla başarısını sürdürüyor.

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in başrolünü paylaştığı Sandık Kokusu enfes hikâyesiyle izleyiciyi kendine çekmeye devam ederken, Birsen Altuntaş dizi hakkında yaptığı haberle gündem oldu.

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in başrolünü paylaştığı Sandık Kokusu enfes hikâyesiyle izleyiciyi kendine çekmeye devam ederken, Birsen Altuntaş dizi hakkında yaptığı haberle gündem oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sandık Kokusu'na Demet Akbağ'ın canlandırdığı Filiz karakterinin kızı Irmak dahil olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sandık Kokusu'na Demet Akbağ'ın canlandırdığı Filiz karakterinin kızı Irmak dahil olacak.

Irmak karakterini canlandıracak oyuncu ise Meriç Aral!

Irmak karakterini canlandıracak oyuncu ise Meriç Aral!

Sandık Kokusu'nda Atilla karakterine hayat veren Metin Akdülger'le Medcezir'de bir süre partner olan Aral, Sandık Kokusu kadrosuna girmesiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sandık Kokusu'nda Atilla karakterine hayat veren Metin Akdülger'le Medcezir'de bir süre partner olan Aral, Sandık Kokusu kadrosuna girmesiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Aral'ın canlandıracağı Irmak karakterinin 6. bölümden itibaren diziye katılacağı kesinleşirken, karakterin dizideki tansiyonu iyiden iyiye arttıracağı düşünülüyor.

Aral'ın canlandıracağı Irmak karakterinin 6. bölümden itibaren diziye katılacağı kesinleşirken, karakterin dizideki tansiyonu iyiden iyiye arttıracağı düşünülüyor.

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