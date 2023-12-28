Medcezir Evreni Buluşuyor: Sandık Kokusu'na Hangi Kadın Oyuncu Dahil Oluyor?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun reyting başarısı tüm hızıyla devam ederken, diziye iddialı bir kadın oyuncu dahil oluyor. Dizinin Atilla'sı Metin Akdülger'le Medcezir'de de rol alan kadın oyuncunun gelişi, 'Medcezir evreni bir araya geliyor' dedirtti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş