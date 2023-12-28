Bir Kadının Kocasıyla İlgili Esra Ezmeci'ye Sorduğu Soru Armağan Çağlayan'ın Ağzını Açık Bıraktı
Bir Kadının Kocasıyla İlgili Esra Ezmeci'ye Sorduğu Soru Armağan Çağlayan'ın Ağzını Açık Bıraktı
Her geçen gün neye şaşıracağımızı artık karıştırdık. Armağan Çağlayan'ın programına katılan Esra Ezmeci, bir kadının kocasıyla ilgili sorduğu soruyu anlattı. Adamın cinsel organını büyütmek için uyguladığı çözüm ise Armağan Çağlayan'ın durum olmasına sebep oldu.
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, sosyal medya platformlarından kendisine yöneltilen cinsellikle ilgili soruları yanıtlıyor bildiğiniz gibi.
Ezmeci'ye gelen soruların her biri genellikle birbirinden ilginç oluyor.
Geçtiğimiz gün Armağan Çağlayan'ın programına katılan Ezmeci'ye Çağlayan tarafından ilginç bir çıkış yapılmıştı.
Esra Ezmeci'nin sürekli tavsiye ettiği "Hürrem yağı" ile ilgili şöyle dedi Armağan Çağlayan: "Siz bir yayında Hürrem yağını anlattınız; yani Hürrem yağını koklayan yoldan çıkıp neredeyse bir hafta seks yapacakmış gibi anlatıyorsunuz"
Fakat bundan çok daha ilginç bir şey daha yaşandı programda. Esra Ezmeci, bir kadının kocasıyla ilgili serzenişini anlattı. Hazırsanız o çok tuhaf olayı Esra Ezmeci'nin kendisinden öğrenelim:
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"Geçen bunu anlatmak istiyorum, mesela işte cinsel organı büyüsün diye bir şey anlatmışlar kadının kocasına. Kocası geceleri cinsel organını tavanına bağlıyor muş, böylelikle demişler ki hem tuzlu suya yatır sonra da tavana bağlarsan cinsel organı büyür... Her gece eşim tavana bağlıyor cinsel organını ve o şekilde büyüyeceğine inanıyor işte ne yapmak lazım..."
Çağlayan'ın tepkisi ise haklı olarak "Tuza mı yatırıyor bir de?" oldu. İnsan gerçekten her gün çok acayip şeyler duyuyor...
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