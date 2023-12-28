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MasterChef Esra'nın 3. Ceketi Almasına Sosyal Medyadan Övgü Dolu Yorumlar Geldi

MasterChef Esra'nın 3. Ceketi Almasına Sosyal Medyadan Övgü Dolu Yorumlar Geldi

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 16:25

MasterChef Türkiye All Star'da finale artık günler kaldı. Yarışmacılar bu hafta ceket almak için yarışırlarken, 5 ceketten 3. ceketi yüksek puan farkıyla almayı başaran Esra'ya sosyal medyadan tebrik mesajı yağdı.

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MasterChef Türkiye All Star'da artık finale sayılı gün kaldı.

MasterChef Türkiye All Star'da artık finale sayılı gün kaldı.

Son 7'ye kalan yarışmacının ceket için yarıştığı bu haftada ilk iki gün Barbaros ve Tahsin ceketlerini alırken, 3. ceket büyük puan farklıyla Esra'nın oldu.

Son 7'ye kalan yarışmacının ceket için yarıştığı bu haftada ilk iki gün Barbaros ve Tahsin ceketlerini alırken, 3. ceket büyük puan farklıyla Esra'nın oldu.

Diğer yarışmacılardan farklı olarak bu alanda eğitim almadan kendi kendini eğiterek ilerleyen Esra'nın son 5'e kalıp ceket almayı başarmasına tebrik mesajları gelirken, övgü dolu yorumlar sosyal medyayı yıktı.

Diğer yarışmacılardan farklı olarak bu alanda eğitim almadan kendi kendini eğiterek ilerleyen Esra'nın son 5'e kalıp ceket almayı başarmasına tebrik mesajları gelirken, övgü dolu yorumlar sosyal medyayı yıktı.

İşte Esra'ya gelen övgü dolu yorumlar:

İşte Esra'ya gelen övgü dolu yorumlar:
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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