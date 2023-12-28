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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 bin 2 Liralık Asgari Ücrete İlişkin Değerlendirme: "Bütçe İmkanlarını Zorladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 bin 2 Liralık Asgari Ücrete İlişkin Değerlendirme: "Bütçe İmkanlarını Zorladık"

Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücret
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.12.2023 - 16:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açıklanan asgari ücreti değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanların ve emeklilerin maaşlarına bütçe imkanlarını zorlama pahasına yüksek oranlı zam yaptıklarını savundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat pahalılığının farkındayız. Bütçe imkanlarını zorlama pahasına çalışanların ve emeklilerin maaşlarında yüksek oranlı artışlara gittik" ifadelerini kullandı.

17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat pahalılığının farkındayız. Bütçe imkanlarını zorlama pahasına çalışanların ve emeklilerin maaşlarında yüksek oranlı artışlara gittik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında ayrıca enflasyonist baskı karşısında işçi ve emekçiyi koruduklarını savundu: "Yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık."

Erdoğan konuşmasında ayrıca enflasyonist baskı karşısında işçi ve emekçiyi koruduklarını savundu: "Yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık."

Erdoğan şöyle devam etti: "Enflasyonla mücadelede geri adım atmayacağız. Rakamlar enflasyonun ateşinin düşmeye başladığına işaret etmektedir. Piyasa gerçekleriyle açıklanamayacak fahiş fiyat artışlarına giden açgözlülere yönelik denetimleri yoğunlaştıracağız."

Erdoğan şöyle devam etti: "Enflasyonla mücadelede geri adım atmayacağız. Rakamlar enflasyonun ateşinin düşmeye başladığına işaret etmektedir. Piyasa gerçekleriyle açıklanamayacak fahiş fiyat artışlarına giden açgözlülere yönelik denetimleri yoğunlaştıracağız."
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