Açıklanan Asgari Ücrete 2 Lira Tepkisi: “Siz İşçi ile Dalga mı Geçiyorsunuz?”

Asgari Ücret Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaptığı üçüncü toplantısında kararını açıkladı ve 2024 yılında asgari ücretin 17 bin 2 lira olacağını duyurdu. Gazeteci İsmail Saymaz, yeni açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi.