Açıklanan Asgari Ücrete 2 Lira Tepkisi: “Siz İşçi ile Dalga mı Geçiyorsunuz?”
Açıklanan Asgari Ücrete 2 Lira Tepkisi: “Siz İşçi ile Dalga mı Geçiyorsunuz?”
Asgari Ücret Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaptığı üçüncü toplantısında kararını açıkladı ve 2024 yılında asgari ücretin 17 bin 2 lira olacağını duyurdu. Gazeteci İsmail Saymaz, yeni açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi.
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Bu yıl sadece bir kez zamlanacak asgari ücrette yaklaşık yüzde 50 artış yapıldı.
Yeni asgari ücrette özellikle 2 lira detayı dikkat çekti.
Gazeteci İsmail Saymaz da açıklanan asgari ücreti az buldu ve 2 lira için ‘işçi ile dalga mı geçiyorsunuz?” tepkisini gösterdi.
"2024 yılı asgari ücreti 17.002 TL olarak açıklandı. 17 bin lira nedir ya? Bahşiş mi veriyorsunuz? Bu parayla kim nasıl geçirebilir? Hele o iki lira nedir? İşçiyle dalga mı geçiyorsunuz?"
İsmail Saymaz'ın asgari ücret tepkisi sosyal medyada da konuşuldu 👇
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