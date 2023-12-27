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Asgari Ücret Açıklanırken İlginç Anlar: “Biz Katılmıyoruz, Şerh Koyacağız”

Asgari Ücret Açıklanırken İlginç Anlar: “Biz Katılmıyoruz, Şerh Koyacağız”

Asgari Ücret
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.12.2023 - 20:33

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret nihayet belli oldu. Asgari ücret komisyonunun toplantısı sonrasında yapılan açıklamada ise ilginç anlar yaşandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamera önünde canlı yayında açıklanan rakama katılmadıklarını söyledi.

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Asgari ücret komisyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantısı sonrasında 2024 yılı asgari ücreti açıklandı.

Asgari ücret komisyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantısı sonrasında 2024 yılı asgari ücreti açıklandı.

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Yeni asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklarken, canlı yayında ise ilginç anlar yaşandı.

Yeni asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklarken, canlı yayında ise ilginç anlar yaşandı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Bakan Işıkhan açıklama yaparken yeni asgari ücrete karşı çıktıklarını duyurdu.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Bakan Işıkhan açıklama yaparken yeni asgari ücrete karşı çıktıklarını duyurdu.

İşte yaşananlar 👇

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