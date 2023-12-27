Asgari Ücret Açıklanırken İlginç Anlar: “Biz Katılmıyoruz, Şerh Koyacağız”

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret nihayet belli oldu. Asgari ücret komisyonunun toplantısı sonrasında yapılan açıklamada ise ilginç anlar yaşandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamera önünde canlı yayında açıklanan rakama katılmadıklarını söyledi.