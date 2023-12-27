Erdoğan’dan Yeni Asgari Ücret Sonrası İlk Paylaşım: Bir Yılda Yüzde 100 Zam Gelmiş Oldu

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği asgari ücret nihayet belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan son toplantıda, 2024 yılı asgari ücretinin 17 bin 2 lira olacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret sonrasında ilk paylaşımını da yaptı.