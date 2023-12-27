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Erdoğan’dan Yeni Asgari Ücret Sonrası İlk Paylaşım: Bir Yılda Yüzde 100 Zam Gelmiş Oldu

Erdoğan’dan Yeni Asgari Ücret Sonrası İlk Paylaşım: Bir Yılda Yüzde 100 Zam Gelmiş Oldu

Asgari Ücret
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.12.2023 - 20:19

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği asgari ücret nihayet belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan son toplantıda, 2024 yılı asgari ücretinin 17 bin 2 lira olacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret sonrasında ilk paylaşımını da yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan taraflar, 2024 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağını belirledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan taraflar, 2024 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağını belirledi.

Detaylar 👇

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin belli olması sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin belli olması sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımı 👇

1 Ocak 2023’te 8.506 TL olan asgari ücret 1 Ocak 2024’te 17.002 TL’ye yükseltilerek yaklaşık %100 zam görmüş olacak.

1 Ocak 2023’te 8.506 TL olan asgari ücret 1 Ocak 2024’te 17.002 TL’ye yükseltilerek yaklaşık %100 zam görmüş olacak.
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mamamia

Fiyatların bundan haberi var mı? Bı kere alım gücünün yüksek olduğu bir ülkede senenin 9 ayı asgari ücret konuşulmaz ve senede iki defa zam yapılmaz bunu id... Devamını Gör

Zeki Genç

Demek ki ENAG'ın enflasyonu doğru. Gıda enflasyonuna göre hale çok düşük bir rakam. Zaten patron ile hükümet kendi kendine karar aldı.

..

Peki 1 yılda % 500 zam yapıldığını da söylicek misiniz!!! asgari ücreti kaç para yaparsanız yapın 17 bine ev bulamazsınız şakamısınız siz!!