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Asgari Ücret Zammı Açıklandı! 2024 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu

Asgari Ücret Zammı Açıklandı! 2024 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.12.2023 - 19:50 Son Güncelleme: 27.12.2023 - 20:01

Çalışan milyonların merakla beklediği 2024 yılı asgari ücreti belli oldu. Asgari ücrete yapılacak zam, milyonlarca çalışan için de önemli bir gösterge olduğu için merakla bekleniyordu ve sonunda açıklandı!

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Milyonların merakla beklediği 2024 yılı asgari ücreti açıklandı. Asgari ücrete ne kadar zam geldi? 2024 asgari ücreti ne kadar oldu?

Milyonların merakla beklediği 2024 yılı asgari ücreti açıklandı. Asgari ücrete ne kadar zam geldi? 2024 asgari ücreti ne kadar oldu?

Yaklaşık 10 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, çalışan kesimin genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç yılın son haftasında sonlandı.

Asgari ücrete yüzde 49,11 zam geldi ve 2023 yılının ikinci yarısında net 11 bin 402 TL olan asgari ücret 2024 yılı itibarıyla 17.002 bin TL oldu.

Asgari ücrete yüzde 49,11 zam geldi ve 2023 yılının ikinci yarısında net 11 bin 402 TL olan asgari ücret 2024 yılı itibarıyla 17.002 bin TL oldu.

11 ve 18 Aralık tarihlerinde iki toplantı yapan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı için tarih belirleyemeyince Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe Külliye'ye davet edilmişlerdi. Beştepe'de tamamlanan görüşmeler sonrasında taraflar Çalışma Bakanlığı'na geçerek 2024 yılı asgari ücretini açıkladılar.

Toplantı öncesi hareketli dakikalar yaşanmıştı.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, rakamı saatler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyduklarını, kendilerinin ise 18 bin TL talep ederek, yılda 2 kez zam istediklerini açıkladı.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, rakamı saatler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyduklarını, kendilerinin ise 18 bin TL talep ederek, yılda 2 kez zam istediklerini açıkladı.

Başlangıç ücreti olan asgari ücretin, ülkede geçim ücreti olduğunu söyleyen Atalay, 'Herkes bir iki dakika düşünsün bu ücretle geçinilebilir mi?' dedi. Muhalefet şerhi de koyduklarını toplantının sonunda vurguladı.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da toplantıda açıklama yaptı.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da toplantıda açıklama yaptı.

Gelecek yıl "tek zam" beklentisi ve "beklenen enflasyon" üzerinden zam söylemleri son döneme damgasını vurmuştu. Asgari ücrete Temmuz 2024'te tekrar zam yapılıp yapılmayacağına yönelik Çalışma Bakanı "ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir" şeklinde açıklama yapmıştı.

Gelecek yıl "tek zam" beklentisi ve "beklenen enflasyon" üzerinden zam söylemleri son döneme damgasını vurmuştu. Asgari ücrete Temmuz 2024'te tekrar zam yapılıp yapılmayacağına yönelik Çalışma Bakanı "ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir" şeklinde açıklama yapmıştı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklamalarının içinde, "Yüksek ücret artışları yüksek enflasyona sebep oluyor. Bizim bu kısır döngüyü kırmamız lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklamalarının içinde, "Yüksek ücret artışları yüksek enflasyona sebep oluyor. Bizim bu kısır döngüyü kırmamız lazım" ifadelerini kullanmıştı.

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