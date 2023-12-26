Dev Ankete Buyurun: 2024 Asgari Ücretini Tahmin Ediyoruz!

Aralık ayı bir yandan yılsonu-yılbaşı telaşının başladığı dönem olurken, milyonlarca çalışan için de maaş zammı demektir. Asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği ortamda, maaşlı tüm çalışanlar için de zam oranı göstergesine dönüştü. Gelin, görüşmeler başlamadan önce 2024 asgari ücretini tahmin edelim.