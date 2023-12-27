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Asgari Ücrette Sonuç Bekleniyor: Çalışma Bakanlığı'nda Toplantıya TÜRK-İŞ Heyeti Geç Kaldı!

Asgari Ücrette Sonuç Bekleniyor: Çalışma Bakanlığı'nda Toplantıya TÜRK-İŞ Heyeti Geç Kaldı!

Asgari Ücret
Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.12.2023 - 19:38 Son Güncelleme: 27.12.2023 - 19:46

11 ve 18 Aralık tarihlerinde ilk iki toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı için tarih beklenirken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildi. 16:30'da toplantının bittiği bilgisi gelirken, 19:30'da açıklama yapılacağı belirtildi. Ancak açıklama uzayınca Habertürk'te muhabir Buse Gençtürk, TÜRK-İş heyetinin geç gittiğini açıkladı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da toplantı öncesi açıklama yaptı.

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Asgari ücrette dakikalar sayılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan hazırlıklar "3. toplantının öncesi de olabilir" denildi.

Asgari ücrette dakikalar sayılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan hazırlıklar "3. toplantının öncesi de olabilir" denildi.

Asgari ücrete yüzde 50 ve üzerinde zam beklentisi olduğunu açıklayan Habertürk muhabiri Buse Gençtürk, TİSK ve Bakanlık heyetlerinin açıklama ve toplantı için hazır olduğunu ancak, TÜRK-İŞ heyetinin oranı kabul edip etmediğinin belli olmadığını ve bakanlık binasına geç ulaştıklarını açıkladı.

TÜRK-İş heyetinin bakanlığa ulaşmasıyla 3. toplantının mı yapılacağı, yoksa asgari ücretin mi açıklanacağı bekleniyor.

TÜRK-İş heyetinin bakanlığa ulaşmasıyla 3. toplantının mı yapılacağı, yoksa asgari ücretin mi açıklanacağı bekleniyor.

TÜRK-İŞ heyetinin asgari ücret komisyonunda zam oranına şerh düşmesi halinde de komisyondan karar çıkabilir. Hükümet kanadının komisyona başkanlık etmesiyle oy çokluğu bakanlığın oyu lehine belirlenebiliyor.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, toplantı girişinde yaptığı kısa açıklamada, "Uzlaşı yok" dedi

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, toplantı girişinde yaptığı kısa açıklamada, "Uzlaşı yok" dedi

Ergün Atalay, 'Bakanlık teklifini açıklayacak, biz de teklifimizi açıklayacağız' dedi.

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Erkan Karan

Bakalım zam+padişah(?!) ulufesi şeklinde mi olacak??! Yalnız esas sorun düşmeyen enflasyon lakin ne desem boş zira birileri zam ne olursa olsun Allah razı ol... Devamını Gör

Ponche

daha bekleniyor mu lan

sairsel

patronların gözü doyarsa garibana bir şeyler kalır