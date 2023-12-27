Asgari Ücrette Sonuç Bekleniyor: Çalışma Bakanlığı'nda Toplantıya TÜRK-İŞ Heyeti Geç Kaldı!
Asgari Ücrette Sonuç Bekleniyor: Çalışma Bakanlığı'nda Toplantıya TÜRK-İŞ Heyeti Geç Kaldı!
11 ve 18 Aralık tarihlerinde ilk iki toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı için tarih beklenirken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildi. 16:30'da toplantının bittiği bilgisi gelirken, 19:30'da açıklama yapılacağı belirtildi. Ancak açıklama uzayınca Habertürk'te muhabir Buse Gençtürk, TÜRK-İş heyetinin geç gittiğini açıkladı.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da toplantı öncesi açıklama yaptı.
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Asgari ücrette dakikalar sayılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan hazırlıklar "3. toplantının öncesi de olabilir" denildi.
TÜRK-İş heyetinin bakanlığa ulaşmasıyla 3. toplantının mı yapılacağı, yoksa asgari ücretin mi açıklanacağı bekleniyor.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, toplantı girişinde yaptığı kısa açıklamada, "Uzlaşı yok" dedi
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Bakalım zam+padişah(?!) ulufesi şeklinde mi olacak??! Yalnız esas sorun düşmeyen enflasyon lakin ne desem boş zira birileri zam ne olursa olsun Allah razı ol... Devamını Gör
daha bekleniyor mu lan
patronların gözü doyarsa garibana bir şeyler kalır