Asgari Ücrette Sonuç Bekleniyor: Çalışma Bakanlığı'nda Toplantıya TÜRK-İŞ Heyeti Geç Kaldı!

Asgari ücrete yüzde 50 ve üzerinde zam beklentisi olduğunu açıklayan Habertürk muhabiri Buse Gençtürk, TİSK ve Bakanlık heyetlerinin açıklama ve toplantı için hazır olduğunu ancak, TÜRK-İŞ heyetinin oranı kabul edip etmediğinin belli olmadığını ve bakanlık binasına geç ulaştıklarını açıkladı.