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Asgari Ücret Açıklandı: 17 Bin Liranın Yanındaki 2 Liranın Yalnızlığı Her Yanı Sardı!

Asgari Ücret Açıklandı: 17 Bin Liranın Yanındaki 2 Liranın Yalnızlığı Her Yanı Sardı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.12.2023 - 20:18 Son Güncelleme: 27.12.2023 - 20:24

2024 yılındaki uygulanacak ya da milyonların geçinmesi için yeterli görülen asgari ücret açıklandı. Sosyal medyada yorumlar ışık hızıyla geldi.

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2024 yılı asgari ücreti yüzde 49 oranında zam gelen asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. İşçi kesiminden kabul görülmeyen yeni asgari ücret çoğunlukla kabul edildi.

2024 yılı asgari ücreti yüzde 49 oranında zam gelen asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. İşçi kesiminden kabul görülmeyen yeni asgari ücret çoğunlukla kabul edildi.

Asgari ücret zammı açıklamaları burada.

Asgari ücrete dair "güleriz ağlanacak halimize" şeklinde yorumlar da sosyal medyayı sardı.

İşte sosyal medyada asgari ücret zammına tepkiler,

17 bin 2 TL olan asgari ücretteki "2 TL"nin yalnızlığına yorumlar.

17 bin 2 TL olan asgari ücretteki "2 TL"nin yalnızlığına yorumlar.
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Sizce asgari ücret zammı yeterli mi?

Sizce asgari ücret zammı yeterli mi?
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Zam oranını nasıl buldunuz?

Asgari ücretteki artışla yeni zamlar bekliyor musunuz?

Geçinmek için yeterli mi?

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Yorumlara bekliyoruz.

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Ahmet Cancan

asgari ücret 17 bin 2 lira oldu. 17 bin lirayı kiraya ve faturalara veririz. 2 lira ile balonlu sakız alıp patlatarak stres atarız. mis gibi.

sansür

Balonlu sakız 5 tl kanka sdgjsdg

Malum Şahıs

-ateş etmeyin ben gerizekalıyım + kanıtla - asgari ücret zammı refahımızı arttıracak + tmm gidebilirsin

Halil

O 2 lira da sendika başkanının 17.000 üstünde olursa kabul ederizin iki lirası allah belanızı versin yazık ya milleti fakşrleştirdiniz iyice