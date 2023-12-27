TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın İfade Ettiği Muhalefet Şerhi Nedir? Muhalefet Şerhi Ne Demek?
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın İfade Ettiği Muhalefet Şerhi Nedir? Muhalefet Şerhi Ne Demek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Işıkhan'ın açıklamasının ardından TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'a, asgari ücret tutarını kabul etmediklerini ve muhalefet şerhi koyacaklarını söyledi.
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1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücretin 17 bin 2 lira olacak şekilde uygulanacağı belirtildi.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tutarını kabul etmediklerini ve muhalefet şerhi koyacaklarını ifade etti.
Muhalefet şerhi ne demek?
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