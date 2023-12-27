Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın İfade Ettiği Muhalefet Şerhi Nedir? Muhalefet Şerhi Ne Demek?

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın İfade Ettiği Muhalefet Şerhi Nedir? Muhalefet Şerhi Ne Demek?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
27.12.2023 - 20:18

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Işıkhan'ın açıklamasının ardından TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'a, asgari ücret tutarını kabul etmediklerini ve muhalefet şerhi koyacaklarını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücretin 17 bin 2 lira olacak şekilde uygulanacağı belirtildi.

1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücretin 17 bin 2 lira olacak şekilde uygulanacağı belirtildi.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak'tan geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere çalışmaları tamamladı. Bu süreci ortak mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Gerek işveren, gerek işçi tarafı en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız Recep  Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. 2024'te geçerli olacak asgari ücret 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlenmiştir. Temmuz ayına göre artış yüzde 49, ocak ayına göre yüzde 100 oldu. Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz.'

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tutarını kabul etmediklerini ve muhalefet şerhi koyacaklarını ifade etti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tutarını kabul etmediklerini ve muhalefet şerhi koyacaklarını ifade etti.

Atalay, Işıkhan'a 'Katılmıyoruz, muhalefet şerhi koyacağız haberiniz olsun.' dedi.

Muhalefet şerhi ne demek?

Muhalefet şerhi ne demek?

Muhalefet şerhi, Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre 'Karşı olma yazısı, muhalefet gerekçesi' anlamını taşımaktadır. Karşı oy yazısı, ayrışık oyu, bir karara katılmayan kimsenin verilmiş olan karara neden katılmadığını gösteren açıklayıcı yazı anlamına da gelmektedir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?