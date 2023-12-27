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Özgür Demirtaş Tarih Verdi! Asgari Ücrete Ekonomistler Ne Dedi?

Özgür Demirtaş Tarih Verdi! Asgari Ücrete Ekonomistler Ne Dedi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.12.2023 - 20:49

2024 yılı asgari ücreti belli oldu. Yapılan zam oranı 1 yılda yüzde 100 olurken, ekonomistler sosyal medyada asgari ücreti yorumladı.

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2024 yılın asgari ücreti yüzde 49 oranında zamla 17 bin 2 TL oldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan asgari ücrete, masadaki işçi tarafı TÜRK-İŞ muhalefet şerhi koyacağını açıkladı.

2024 yılın asgari ücreti yüzde 49 oranında zamla 17 bin 2 TL oldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan asgari ücrete, masadaki işçi tarafı TÜRK-İŞ muhalefet şerhi koyacağını açıkladı.

Asgari ücrete dair detaylar burada.

Özgür Demirtaş, nisan ayı gibi asgari ücretin açlık sınırının altına düşeceğini tahmin ederken,

Özgür Demirtaş, nisan ayı gibi asgari ücretin açlık sınırının altına düşeceğini tahmin ederken,
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Önemli ekonomistler de asgari ücretteki artışı yorumladı.

Önemli ekonomistler de asgari ücretteki artışı yorumladı.
twitter.com

İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
twitter.com

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Gazeteci Kenan Taş da asgari ücret açıklanmadan yaptığı tahminle dikkat çekmişti ancak 2 TL farkla yanıldı.

Gazeteci Kenan Taş da asgari ücret açıklanmadan yaptığı tahminle dikkat çekmişti ancak 2 TL farkla yanıldı.
twitter.com

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