Özgür Demirtaş Tarih Verdi! Asgari Ücrete Ekonomistler Ne Dedi?
Özgür Demirtaş Tarih Verdi! Asgari Ücrete Ekonomistler Ne Dedi?
2024 yılı asgari ücreti belli oldu. Yapılan zam oranı 1 yılda yüzde 100 olurken, ekonomistler sosyal medyada asgari ücreti yorumladı.
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2024 yılın asgari ücreti yüzde 49 oranında zamla 17 bin 2 TL oldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan asgari ücrete, masadaki işçi tarafı TÜRK-İŞ muhalefet şerhi koyacağını açıkladı.
Özgür Demirtaş, nisan ayı gibi asgari ücretin açlık sınırının altına düşeceğini tahmin ederken,
Önemli ekonomistler de asgari ücretteki artışı yorumladı.
İşte o yorumlardan bazıları.
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Gazeteci Kenan Taş da asgari ücret açıklanmadan yaptığı tahminle dikkat çekmişti ancak 2 TL farkla yanıldı.
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