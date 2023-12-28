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Karadeniz’de Mayın Tehlikesi: 4 Türk Denizci Yaralandı

Karadeniz’de Mayın Tehlikesi: 4 Türk Denizci Yaralandı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.12.2023 - 17:38

Tuna Nehri’nde bulunan bir limana giden Panama bayraklı gemiye mayın isabet etti. Gemide bulunan 4 Türk denizcinin yaralandığı açıklandı.

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Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş sebebiyle Karadeniz’de başıboş şekilde gezen mayınlar tehlike oluşturuyordu.

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş sebebiyle Karadeniz’de başıboş şekilde gezen mayınlar tehlike oluşturuyordu.

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Karadeniz'de Tuna Nehri'ndeki bir limana tahıl yüklemek için yola çıkan Panama bayraklı bir sivil gemi, düşman mayınına çarparak patladı. Gemi kontrolünü kaybetti ve üst güvertede yangın çıktı." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Karadeniz'de Tuna Nehri'ndeki bir limana tahıl yüklemek için yola çıkan Panama bayraklı bir sivil gemi, düşman mayınına çarparak patladı. Gemi kontrolünü kaybetti ve üst güvertede yangın çıktı." ifadelerine yer verildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada mayın isabet eden gemideki 4 Türk denizcinin yaralandığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada mayın isabet eden gemideki 4 Türk denizcinin yaralandığını açıkladı.

“Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir.”

“Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir.”

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