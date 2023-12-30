Bu Sefer de 2. Sayfa'nın Bitişinden Kendine Pay Biçen Seren Serengil'in Açıklaması "Tamam Sensin!" Dedirtti
Bu Sefer de 2. Sayfa'nın Bitişinden Kendine Pay Biçen Seren Serengil'in Açıklaması "Tamam Sensin!" Dedirtti
Genellikle karşımıza magazin sunucusu olarak çıkan Seren Serengil, artık bu işi yapmıyor biliyorsunuz ki. Seren Serengil, magazini bıraksa da gündemi bir türlü bırakmıyor. Serengil, şimdi de geçtiğimiz gün 2. Sayfa programının bittiğini açıklayan Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’a ateş püskürerek, programın bitiş sebebini yaptığı imalı paylaşımlar ile açıkladı.
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Sivri dili, ortalığı karıştıran açıklamaları ve ünlülerle olan takışmalarıyla hafızalarımıza kazınan Seren Serengil, genellike karşımıza magazin programı sunucusu olarak çıkıyordu.
Seren Serengil, kısa bir süre önce magazin sunuculuğunu bıraktı ama gündemi bir türlü bırakamıyor desek yeridir.
Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin yorumuna imalı bir cevap veren Serengil, “Sabah magazin programları artık hiç açılmıyor” diyerek magazin programlarına bir gönderme yapmıştı.
Seren Serengil, bu söyleminin ardından kendiyle çelişerek Demet Akalın’a “Sizi sabaha alsınlar bence, zaten magazin programları artık seyredilmiyor. Siz harikasınız” şeklinde övgü dolu bir yorum yapmıştı ama Akalın’dan cevap alamamıştı.
Seren Serengil, bu yorumların üzerine durmayarak şimdi de geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programının bittiğini açıklayan Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’a ateş püskürerek programın bitiş sebebini yaptığı imalı paylaşımlar ile açıkladı.
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Seren Serengil sosyal medya hesabı üzerinden önce bu paylaşımı yaptı 👇
Serengil, ardından da bu paylaşımı yaptı ve programın bitiş sebebi olarak kendisinin sunuculuğu bırakmasını gösterdi 👇
Seren Serengil, Müge ve Gülşen’i “Sizler hep birilerinin kuklası oldunuz. Doğruyu değil kimden menfaatiniz varsa ona göre konuştunuz” sözleriyle yerden yere vurdu.
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