Bu Sefer de 2. Sayfa'nın Bitişinden Kendine Pay Biçen Seren Serengil'in Açıklaması "Tamam Sensin!" Dedirtti

Genellikle karşımıza magazin sunucusu olarak çıkan Seren Serengil, artık bu işi yapmıyor biliyorsunuz ki. Seren Serengil, magazini bıraksa da gündemi bir türlü bırakmıyor. Serengil, şimdi de geçtiğimiz gün 2. Sayfa programının bittiğini açıklayan Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’a ateş püskürerek, programın bitiş sebebini yaptığı imalı paylaşımlar ile açıkladı.

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