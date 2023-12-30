Ünlü Oyuncu İpek Filiz Yazıcı Aşka Geldi: Ufuk Beydemir İle Olan Paylaşımı "Olan Var Olmayan Var" Dedirtti

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir çifti, magazin dünyasının en çok sevilen ve takip edilen çiftlerinden biri. Zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla kalplerimizi eritip “Nasip olur mu?” dedirten çift, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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