Ünlü Oyuncu İpek Filiz Yazıcı Aşka Geldi: Ufuk Beydemir İle Olan Paylaşımı "Olan Var Olmayan Var" Dedirtti
Ünlü Oyuncu İpek Filiz Yazıcı Aşka Geldi: Ufuk Beydemir İle Olan Paylaşımı "Olan Var Olmayan Var" Dedirtti
Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir çifti, magazin dünyasının en çok sevilen ve takip edilen çiftlerinden biri. Zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla kalplerimizi eritip “Nasip olur mu?” dedirten çift, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
İşte detaylar
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Aşk101 dizisinde hayat verdiği Işık karakteri ile hepimizi kalbini fetheden İpek Filiz Yazıcı’yı tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz.
İpek Filiz Yazıcı’nın müzisyen Ufuk Beydemir ile uzun yıllardır devam eden mutlu bir ilişkisi vardı biliyorsunuz ki.
Çift bu mutluluklarını 2022 yılının Ekim ayında Roma'da masalsı bir düğünle evlenerek taçlandırdı.
Sosyal medyada birlikte fotoğraflarıyla gören herkesi kendilerine hayran bırakan ikili, magazinin gözde çiftlerinden biri.
Çift, geçtiğimiz saatlerde kalbimizi eriterek “Nasip olur mu?” Dedirten paylaşımlarına bir yenisini ekledi 👇
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İpek Filiz Yazıcı, eşi Ufuk Beydemir ile paylaştığı fotoğrafların altına “Öylesine değil de harbisinden delice.” notunu düştü 👇
İpek Filiz Yazıcı’nın bu paylaşımına takipçilerinden de yorumlar gecikmedi tabii ki 👇
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o nedio kadınların karşı cinse ilgi duymasını neden bu kadar abartiyir aşka gelmismis olabilir sanarsinki bir erkek ünlü bir kadins aşık oldu