Teoman ve Hadise'nin Viyana Konser Pozları Goygoycuların Diline Düştü

Türk rock müziğin efsane ismi Teoman ve pop dünyasının sevilen isimlerinden Hadise, Bayhan Müzik organizasyonunda buluştu. İkili 'Live From Viyana Festiveli'nde bir araya geldi. Teoman, Hadise'yle birlikte olan konser pozlarını sosyal medya hesabından paylaşınca goygoyculardan güldüren yorumlar gecikmedi. Hadi gelin birlikte bu yorumlara bakalım.😂👇