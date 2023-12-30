Teoman ve Hadise'nin Viyana Konser Pozları Goygoycuların Diline Düştü
Teoman ve Hadise'nin Viyana Konser Pozları Goygoycuların Diline Düştü
Türk rock müziğin efsane ismi Teoman ve pop dünyasının sevilen isimlerinden Hadise, Bayhan Müzik organizasyonunda buluştu. İkili 'Live From Viyana Festiveli'nde bir araya geldi. Teoman, Hadise'yle birlikte olan konser pozlarını sosyal medya hesabından paylaşınca goygoyculardan güldüren yorumlar gecikmedi. Hadi gelin birlikte bu yorumlara bakalım.😂👇
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Pop dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Hadise, hem şarkıları hem sahne şovları hem cesur tarzı hem de dişil enerjisi ile kendinden söz ettiren ünlülerimizin başında geliyor.
Söylediği şarkılarla ve dans şovlarıyla oldukça cesur tavırlar sergileyen ünlü şarkıcı, verdiği her konserinde seyircisine unutulmaz bir gece yaşatıyor.
Gelelim rock müziğin efsanesi Teoman'a... Cool hareketleriyle ön plana çıkan Teoman, Türkiye'nin gerçek rock starlarından bir tanesi kuşkusuz.
Kariyeri kadar açıklamalarıyla da magazin gündemine düşen Teoman, bu sıralar konserden konsere yoğun bir program içinde koşturuyor.
Bayhan Müzik, bu iki önemli ismi 23 Aralık günü Live From Viyana Fest'te bir araya getirdi. İkili, canlı sahne performanslarıyla fırtınalar estirdi.👇
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Teoman, o günden kalan kareleri "Teoman-Hadise Viyana Konseri | 23.12.2023" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o pozlar👇
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1. İkilinin fotoğraflarını gören sosyal medya kullanıcılarından neler demiş, hadi gelin bir bakalım...👇
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