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Yabani'nin Yıldızları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı Aşkı Belgelendi: İkili İlk Kez Birlikte Görüntülendi!

Yabani'nin Yıldızları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı Aşkı Belgelendi: İkili İlk Kez Birlikte Görüntülendi!

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 13:01

Fox Tv'nin sevilen dizisi Yabani her salı seyircisini ekrana kitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay ise dizinin yıldızları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı'nın dizi aşkı gerçek olduğu iddia edilmişti hatırlarsanız. Bu konuda sessizliğini koruyan çift birlikte el ele görüntüleri Gossip Pasta tarafından paylaşıldı. Böylece çiftin aşkı belgelenmiş oldu.👇

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Her salı günü Fox TV'de ekranlara gelen Yabani dizisi son dönemin en sevilen dizilerinden bir tanesi bildiğiniz gibi.

Her salı günü Fox TV'de ekranlara gelen Yabani dizisi son dönemin en sevilen dizilerinden bir tanesi bildiğiniz gibi.

Dizide Rüya ve Yaman'ın yaşadığı aşk hikayesi ise izleyicilerin oldukça ilgisini çekiyor. Durum böyle olunca partnerlerin dizi dışında takipçileriyle paylaştıkları fotoğraflara da ilgi epey bi büyük oluyor.

Dizide Rüya ve Yaman'ın yaşadığı aşk hikayesi ise izleyicilerin oldukça ilgisini çekiyor. Durum böyle olunca partnerlerin dizi dışında takipçileriyle paylaştıkları fotoğraflara da ilgi epey bi büyük oluyor.

Hatta ilgi o kadar büyük ki ikilinin dizi aşkının gerçeğe dönüşmesini isteyen hayranları bile vardı.

Hatırlarsanız ikiliden geçtiğimiz ay hayranlarını sevindirecek o haber gelmişti. Dizide bir türlü kavuşamayan çiftin aşklarının gerçeğe dönüştüğü iddia edilmişti.

Hatırlarsanız ikiliden geçtiğimiz ay hayranlarını sevindirecek o haber gelmişti. Dizide bir türlü kavuşamayan çiftin aşklarının gerçeğe dönüştüğü iddia edilmişti.

O iddia bugün Gossip Pasta'ya gelen fotoğraflarla belgelendi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, yeni yılı beraber geçirmek için Belgrad'a gitti.👇

O iddia bugün Gossip Pasta'ya gelen fotoğraflarla belgelendi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, yeni yılı beraber geçirmek için Belgrad'a gitti.👇

Belgrad sokaklarında el ele gezen Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı'nın bu görüntüleri hayranlarını sevindirdi.👇

Belgrad sokaklarında el ele gezen Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı'nın bu görüntüleri hayranlarını sevindirdi.👇
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1. Çiftin ilişkisini duyan sosyal medya kullanıcıları ise neler söylemiş gelin birlikte bakalım.👀

1. Çiftin ilişkisini duyan sosyal medya kullanıcıları ise neler söylemiş gelin birlikte bakalım.👀

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9. Siz bu ilişki hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

9. Siz bu ilişki hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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