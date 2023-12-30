Yabani'nin Yıldızları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı Aşkı Belgelendi: İkili İlk Kez Birlikte Görüntülendi!

Fox Tv'nin sevilen dizisi Yabani her salı seyircisini ekrana kitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay ise dizinin yıldızları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı'nın dizi aşkı gerçek olduğu iddia edilmişti hatırlarsanız. Bu konuda sessizliğini koruyan çift birlikte el ele görüntüleri Gossip Pasta tarafından paylaşıldı. Böylece çiftin aşkı belgelenmiş oldu.👇