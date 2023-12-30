Yabani'nin Yıldızları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı Aşkı Belgelendi: İkili İlk Kez Birlikte Görüntülendi!
Yabani'nin Yıldızları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı Aşkı Belgelendi: İkili İlk Kez Birlikte Görüntülendi!
Fox Tv'nin sevilen dizisi Yabani her salı seyircisini ekrana kitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay ise dizinin yıldızları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı'nın dizi aşkı gerçek olduğu iddia edilmişti hatırlarsanız. Bu konuda sessizliğini koruyan çift birlikte el ele görüntüleri Gossip Pasta tarafından paylaşıldı. Böylece çiftin aşkı belgelenmiş oldu.👇
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Her salı günü Fox TV'de ekranlara gelen Yabani dizisi son dönemin en sevilen dizilerinden bir tanesi bildiğiniz gibi.
Dizide Rüya ve Yaman'ın yaşadığı aşk hikayesi ise izleyicilerin oldukça ilgisini çekiyor. Durum böyle olunca partnerlerin dizi dışında takipçileriyle paylaştıkları fotoğraflara da ilgi epey bi büyük oluyor.
Hatırlarsanız ikiliden geçtiğimiz ay hayranlarını sevindirecek o haber gelmişti. Dizide bir türlü kavuşamayan çiftin aşklarının gerçeğe dönüştüğü iddia edilmişti.
O iddia bugün Gossip Pasta'ya gelen fotoğraflarla belgelendi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, yeni yılı beraber geçirmek için Belgrad'a gitti.👇
Belgrad sokaklarında el ele gezen Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı'nın bu görüntüleri hayranlarını sevindirdi.👇
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1. Çiftin ilişkisini duyan sosyal medya kullanıcıları ise neler söylemiş gelin birlikte bakalım.👀
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9. Siz bu ilişki hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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