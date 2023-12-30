Burcu Biricik ve Eşi Emre Yetkin'in Paylaşımı Kafaları Karıştırdı! Güzel Oyuncu Hamile mi?
Burcu Biricik ve Eşi Emre Yetkin'in Paylaşımı Kafaları Karıştırdı! Güzel Oyuncu Hamile mi?
Burcu Biricik; naifliği, zarifliği, güzelliği ve oyunculuğuyla ön plana çıkan ünlülerimizin arasında yer alıyor. Eşi Emre Yetkin ile mutlu bir evliliğe sahip olan Burcu Biricik, eşiyle birlikte paylaştığı bir videoda kafaları karıştırdı. Eşi Emre Yetkin'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Burcu Biricik'in karnı dikkat çekti. Görenler güzel oyuncunun hamile olduğunu iddia etti. Detaylar👇
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'Hayat Şarkısı', Kuzgun', 'Şeref Meselesi' gibi projelerde yer alan Burcu Biricik, son olarak 'Camdaki Kız' dizisinde sergilediği performansla hafızalara kazınmış bir isim bildiğiniz gibi.
Burcu Biricik her ne kadar kariyeriyle adını sık sık andığımız bir isim olsa da bu durum özel hayatında pek de böyle sayılmaz. Güzel oyuncu, özel hayatını daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Fakat biz yine de Burcu Biricik'in mutlu ve mütevazı evliliğinden birazcık bahsedelim. Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin'le evlenmişti.
Yıllardır yaşadıkları ilişkiyle örnek çiftlerimizden olan ikili, geçtiğimiz Temmuz ayında evliliklerinin 7. yılını kutlamıştı.
Emre Yetkin, eşiyle olan pozunu "Hala el ele uyuya kalabilmenin, göz göze durabilmenin, yan yana gülebilmenin lüksünü yaşıyorum sevgilim. Bir de bakmışız evleneli 7 yıl olmuş karıcım" notuyla paylaşmıştı👇
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Böylesine güzel bir evliliğin içinde olan Burcu Biricik'ten artık hayranları bebek haber bekliyor. Bugün Emre Yetkin'in paylaştığı bir video bir nebze de olsa sevenlerini heyecanlandırdı.
Videoda Burcu Biricik'in karnı dikkat çekti. Güzel oyuncunun giydiği elbiseden midir videonun açısından mıdır yoksa gerçekten hamile olduğundan mıdır bilinmez ama elbisenin altından birazcık çıkan karnı takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Hadi gelin o paylaşıma bir de birlikte bakalım;👇
1. Tabii Burcu Biricik'in elbisenin altından çıkan karnını gören sosyal medya kullanıcıları, güzel oyuncunun hamile olduğunu iddia ederek yorumlarda buluştu...👇
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Peki sizce bebek geliyor olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...
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