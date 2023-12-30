Burcu Biricik ve Eşi Emre Yetkin'in Paylaşımı Kafaları Karıştırdı! Güzel Oyuncu Hamile mi?

Burcu Biricik; naifliği, zarifliği, güzelliği ve oyunculuğuyla ön plana çıkan ünlülerimizin arasında yer alıyor. Eşi Emre Yetkin ile mutlu bir evliliğe sahip olan Burcu Biricik, eşiyle birlikte paylaştığı bir videoda kafaları karıştırdı. Eşi Emre Yetkin'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Burcu Biricik'in karnı dikkat çekti. Görenler güzel oyuncunun hamile olduğunu iddia etti. Detaylar👇