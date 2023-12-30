Selin Ciğerci'nin Eski Eşi Gökhan Çıra Trafik Kazası Geçirdi: Sağlık Durumu Nasıl?
Selin Ciğerci'nin Eski Eşi Gökhan Çıra Trafik Kazası Geçirdi: Sağlık Durumu Nasıl?
Kaynak: https://www.dokuzeylul.com/selin-cige...
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, bugün Sapanca yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Detaylar👇
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Eski futbolcu Gökhan Çıra, 2019 yılında sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evlenmişti. Çift, evliliklerini 2021 yılında sonlandırmıştı. 2022 yılında ilişkilerine tekrar şans veren çift, ikinci kez boşanmıştı.
Şimdilerde otel işletmeciliği yapan Gökhan Çıra, Sapanca'da bulunan işletmesinden dönerken trafik kazası geçirdi.
Dokuz Eylül'ün haberine göre; kaza anında çevrede bulunan görgü tanıkları, Gökhan Çıra'nın aracının kontrolden çıkarak yoldan çıktığını ifade etti. Gökhan Çıra'nın arabasının ise ağır hasar aldığı belirtildi.👇
Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri geldi. Yetkililer kaza nedenini ve aracın kontrolden çıkma sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Gökhan Çıra ise geçirdiği kaza sonrası sosyal medya hesabından takipçilerine sağlık durumu hakkında ve olayla ilgili açıklama yaptı.👇
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