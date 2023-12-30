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Nejat İşler, Atatürk Krizinde Kendi Adına Paylaşım Yapan Sahte Hesaplara Ateş Püskürdü

Nejat İşler, Atatürk Krizinde Kendi Adına Paylaşım Yapan Sahte Hesaplara Ateş Püskürdü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.12.2023 - 20:18

Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa Finali ve Atatürk krizinin ardından birçok ünlü isimden tepki yağdı. Nejat İşler'in adıyla açılmış bir hesabın paylaşımı da viral oldu. Birçok kişi, bu hesabın paylaşımının Nejat İşler'e ait olduğunu düşündü. 

Nejat İşler ise o hesapların kendisine ait olmadığını doğrulayarak sahte hesapların yöneticilerini sert bir dille uyardı.

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29 Aralık akşamı Suudi Arabistan'da Fenerbahçe Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'nde 'Atatürk' krizi çıktı.

29 Aralık akşamı Suudi Arabistan'da Fenerbahçe Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'nde 'Atatürk' krizi çıktı.

Suudi yetkililerin Atatürk tişörtüne ve pankartına izin vermediği ortaya çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe yetkilileri ise maça çıkmayacaklarını açıklayarak yurda döndü.

Yaşanan olaya ünlü isimlerden tepki ve destek mesajları yağdı;

Süper Kupa Finali'nde yaşanan bu olaylar üzerine Nejat İşler adına açılmış bir hesaptan paylaşım yapıldı.

Süper Kupa Finali'nde yaşanan bu olaylar üzerine Nejat İşler adına açılmış bir hesaptan paylaşım yapıldı.

Ünlü oyuncu adına yapılan bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Ünlü oyuncu adına yapılan bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
twitter.com

Birçok sosyal medya hesabı ve kullanıcılar bu hesabın gerçekliğini sorgulamadan, Nejat İşler'in hesabı olduğunu düşündü. Ancak hesap, Nejat İşler'e ait değildi.

Öyle ki Nejat İşler'in rol aldığı Aile dizisinin Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldığı ortaya çıktı.

Öyle ki Nejat İşler'in rol aldığı Aile dizisinin Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldığı ortaya çıktı.

Aile dizisinin platformdan kaldırılma sebebi olarak ise Nejat İşler'e ait olmayan fakat ait olduğu düşünülen bu paylaşım gösteriliyor.

Bu paylaşımlara bir tepki gösterip göstermeyeceği merak konusu olan Nejat İşler ise 'gerçek' Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımlara bir tepki gösterip göstermeyeceği merak konusu olan Nejat İşler ise 'gerçek' Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Nejat İşler, sahte hesapların sahiplerine seslendiği bu paylaşımda, aşağıdaki ifadelere yer verdi;

'Sosyal medyada benim adıma hesap açıp, ben yazıyormuşum gibi yazan tüm sahte hesaplara sesleniyorum. Önümüzdeki ilk iş gününe kadar hesapları kapatın lütfen. Zira ırkçı söylemler artık sadece bana değil çevreme de zarar vermeye başladı. Eğer biraz vicdanınız varsa hesapları kapatın. Mahkemelik olmanızı istemem.'

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Nejat İşler'in paylaşım yaptığı bu hesabında 188 bin takipçisi bulunuyor. Kendisinin takip ettiği 4 kişi arasında ise Rıza Kocaoğlu ve menajerlik şirketi yer alıyor.

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