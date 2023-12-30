Nejat İşler, Atatürk Krizinde Kendi Adına Paylaşım Yapan Sahte Hesaplara Ateş Püskürdü
Nejat İşler, Atatürk Krizinde Kendi Adına Paylaşım Yapan Sahte Hesaplara Ateş Püskürdü
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa Finali ve Atatürk krizinin ardından birçok ünlü isimden tepki yağdı. Nejat İşler'in adıyla açılmış bir hesabın paylaşımı da viral oldu. Birçok kişi, bu hesabın paylaşımının Nejat İşler'e ait olduğunu düşündü.
Nejat İşler ise o hesapların kendisine ait olmadığını doğrulayarak sahte hesapların yöneticilerini sert bir dille uyardı.
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29 Aralık akşamı Suudi Arabistan'da Fenerbahçe Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'nde 'Atatürk' krizi çıktı.
Süper Kupa Finali'nde yaşanan bu olaylar üzerine Nejat İşler adına açılmış bir hesaptan paylaşım yapıldı.
Ünlü oyuncu adına yapılan bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Öyle ki Nejat İşler'in rol aldığı Aile dizisinin Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldığı ortaya çıktı.
Bu paylaşımlara bir tepki gösterip göstermeyeceği merak konusu olan Nejat İşler ise 'gerçek' Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
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