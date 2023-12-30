Nejat İşler, Atatürk Krizinde Kendi Adına Paylaşım Yapan Sahte Hesaplara Ateş Püskürdü

Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa Finali ve Atatürk krizinin ardından birçok ünlü isimden tepki yağdı. Nejat İşler'in adıyla açılmış bir hesabın paylaşımı da viral oldu. Birçok kişi, bu hesabın paylaşımının Nejat İşler'e ait olduğunu düşündü.

Nejat İşler ise o hesapların kendisine ait olmadığını doğrulayarak sahte hesapların yöneticilerini sert bir dille uyardı.