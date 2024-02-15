Sevgililer Gününü Geç Kutlayan Çift Yapışık İkizler Oldu: Şahan Gökbakar ve Eşinin Klişesi Güldürdü
Sevgililer Gününü Geç Kutlayan Çift Yapışık İkizler Oldu: Şahan Gökbakar ve Eşinin Klişesi Güldürdü
Sevgililer Günü'nü geç kutlayan çift yapışık ikizler oldu. Şahan Gökbakar ve eşinin Sevgililer Günü klişesi büyük güldürdü.
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Hem projeleri hem gündemi takip eden sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Şahan Gökbakar'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Gökbakar, kariyerinin tam aksine özel hayatını daha sessiz sakin yaşamayı tercih ediyor. Hatırlarsanız Gökbakar, 2015 yılında Prag'da kendisi gibi oyuncu olan Selin Ortaçlı ile dünyaevine girmişti.
Çiftin Deniz Efe ve Ela isminde iki de çocukları var hatta. Çift ilişkilerini her ne kadar gündemden uzak yaşamayı tercih ese de hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda bazı tatsız olaylar yaşanmıştı.
Şahan Gökbakar ve Buket Aydın arasında çıkan tatsız tartışmada konu çok alakasız bir şekilde Selin Ortaçlı'ya dönmüştü.
Bugün çiftimizden tatlı mı tatlı bir Sevgililer Günü paylaşımı geldi. "Bize her gün Sevgililer Günü" diyen Gökbakar, eşi ile birlikte yapışık bir sweatshirt giydiği anları paylaştı.
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İşte o anlar 👇🏻
İkilinin eğlenceli anlarına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.
Gelin, Gökbakar çiftinin pembelere büründüğü anlara gelen yorumlara birlikte bakalım!
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Siz çiftin eğlenceli anlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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