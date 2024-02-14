Çakal'dan Yeni Ayrılan Taze Bekar Danla Bilic Sevgililer Günü'nde Aşkını Paylaşanlara En Sonunda İsyan Etti
Çakal'dan Yeni Ayrılan Taze Bekar Danla Bilic Sevgililer Günü'nde Aşkını Paylaşanlara En Sonunda İsyan Etti
Danla Bilic, 14 Şubat Sevililer Günü'nde yapılan aşk dolu paylaşımlara en sonunda isyan etti.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Fenomen dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Danla Bilic'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hayatımıza çekiği makyaj videoları ile girmiş sonrasında ise ününe ün katmıştı.
Ünlü fenomen Danla Bilic, geçirdiği değişim ve sosyal medya paylaşımlarıyla hala sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
Biliyorsunuz ki Bilic'in ünlü rapçi Çakal ile yaşadığı ilişki de çok konuşulmuş ancak ikili arasında kısa sürede ayrılık rüzgarları esmeye başlamıştı.
Birbirlerini takipen çıkartan ikili ayrılıklarını resmi olarak açıklamadılar ancak aşk dolu fotoğraflar ve videoların kesilmesi ayrılığın habercisiydi.
Taze bekar olarak nitelendirebileceğimiz Danla Bilic, bu sefer 14 Şubat paylaşımı yapanlara verdiği tepki ile gündeme geldi.
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İşte Danla Bilic'in 14 Şubat isyanı 👇🏻
Bilic'in paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından birçok tepki geldi. Kimisi hak verdi, kimisi iğneyi Çakal'dan batırdı...
Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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