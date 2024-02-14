Alkolün Etkisiyle Kontrolünü Kaybedip Tarkan'a Küfürler Yağdıran Serdar Ortaç'tan İlk Açıklama Geldi
Alkolün Etkisiyle Kontrolünü Kaybedip Tarkan'a Küfürler Yağdıran Serdar Ortaç'tan İlk Açıklama Geldi
Hatırlarsanız Serdar Ortaç, geçtiğimiz gece canlı yayınında alkolün etkisiyle Tarkan'a hakaretler etmişti. Ünlü sanatçıdan dün gece yaşananlar ile ilgili ilk açıklama geldi.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uzun bir süredir MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç biliyorsunuz ki ağır olarak nitelendirilebilecek ilaçlar kullanıyor.
Ortaç'ın kullandığı ağır ilaçlar ile birlikte alkol de kullandığını biliyoruz. Hal böyle olunca ünlü sanatçı açtığı canlı yayınlarda bazen kontrolünü kaybedebiliyor.
Geçtiğimiz gece tam da bahsettiğimiz gibi bir durum yaşandı ve Serdar Ortaç, bir hayranının Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olduğundan bahsederken lafa girip "S*keyim Tarkan'ı" dedi.
Ortaç'ın kontrolü kaybettiğini fark eden yardımcısı duruma müdahale ederek canlı yayını son anda kapattı.
Muhabir Online'ın haberine göre dün gece yaşanan canlı yayın faciasından sonra Serdar Ortaç'tan ilk açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Muhabir Online'ın yaptığı paylaşımda Serdar Ortaç, dün gece yaşananlar ile ilgili hiçbir şeyi hatırlamadığını söyledi.
Muhabirlerin sorularına "çok içmişim abi" diyen ünlü sanatçı, Tarkan'a söyledikleri için özür diledi.
İşte Serdar Ortaç'ın yaşananlar hakkında söyledikleri 👇🏻
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın