Dilan Polat'ın Hesabından Sevgililer Gününe Özel Yapılan Engin'li Paylaşım "Primin de Bu Kadarı" Dedirtti
Dilan Polat'ın Hesabından Sevgililer Gününe Özel Yapılan Engin'li Paylaşım "Primin de Bu Kadarı" Dedirtti
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın hesabından sevgililer gününe özel yapılan Engin'li paylaşım 'Primin de bu kadarı' dedirtti.
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Şaşaalı hayatlarıyla ünlenen Dilan ve Engin Polat çiftini artık isteyen istemeyen herkes tanıyor. Çünkü ünlü ikili asla gündemden düşmüyorlar.
Lüks ve şatafatlı hayatlarıyla öne çıkan çift, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından geçtiğimiz aylarda tutuklanmışlardı biliyorsunuz ki.
Dilan ve Engin Polat çifti, tutuklanmalarına rağmen en az dışarıda oldukları zamanki kadar konuşulmaya devam ediyor.
Bazen mektupları...
Bazen de avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamalarıyla Dilan Polat, hala gündemdeki yerini koruyor.
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Takip edenler biliyordur ki ünlü fenomen, sosyal medya hesaplarına erişim sağlayamasa da paylaşım yapmaktan asla vazgeçmiyor. Tabii bir de kocasına olan sevgisini her fırsatta haykırmaktan...
Biliyorsunuz ki biz Dilan Polat'ın özel günlerini güller içerisinde kutlamasına alışkınız. Ancak bu yıl ki kutlama biraz daha farklı.
Dilan Polat, kocası Engin Polat ile fotoğrafını paylaştı ve paylaşımına "seni çok seviyorum" notunu düşü. Dilan Polat'ın bu paylaşımı "cezaevinde bile paylaşım derdinde" dedirtti.
Polat, aynı zamanda ailesi ile bir fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi ve "çocuklarının babasının" sevgililer gününü kutladı.
Siz Dilan Polat'ın bu hamlesi için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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