Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Eser West'in "Tıkla Pişman Olmazsın"lı Onlyfans Duyurusu Dillere Fena Düştü
Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Eser West'in "Tıkla Pişman Olmazsın"lı Onlyfans Duyurusu Dillere Fena Düştü
Kısmetse Olur'un sempatik yarışmacısı Eser West'in Onlyfans hesabı açtığını duyurması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
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Sempatik tavırları ve renkli kişiliği ile sevilen Eser West, hatırlarsanız hayatımıza ilk olarak Kısmetse Olur isimli programla girmişti.
Eser West, Cansel Çördük ile yaşadığı inişli çıkışlı aşkıyla herkesi ekran başına kitlemiş ve program bittikten sonra bile yıllarca konuşulmaya devam etmişti.
Programdan sonra Cansel ile ayrılan Eser'i bir kez daha ekranlarda Survivor sayesinde izlemiştik.
Survivor'dan sonra West'i bir daha ekranlarda göremesek de ünlü ismin sosyal medya paylaşımları her zaman ses getirmeye devam etmişti.
West, bu sefer yine bir sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi. Onlyfans hesabı açtığını duyuran ünlü isim "Tıklayın pişman olmazsınız" duyurusu ile sevenlerini şaşırttı.
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İşte o paylaşım 👇🏻
West'in bu duyurusuna sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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