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Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Eser West'in "Tıkla Pişman Olmazsın"lı Onlyfans Duyurusu Dillere Fena Düştü

Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Eser West'in "Tıkla Pişman Olmazsın"lı Onlyfans Duyurusu Dillere Fena Düştü

Kısmetse Olur
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
13.02.2024 - 18:58

Kısmetse Olur'un sempatik yarışmacısı Eser West'in Onlyfans hesabı açtığını duyurması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.

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Sempatik tavırları ve renkli kişiliği ile sevilen Eser West, hatırlarsanız hayatımıza ilk olarak Kısmetse Olur isimli programla girmişti.

Sempatik tavırları ve renkli kişiliği ile sevilen Eser West, hatırlarsanız hayatımıza ilk olarak Kısmetse Olur isimli programla girmişti.

Eser West, Cansel Çördük ile yaşadığı inişli çıkışlı aşkıyla herkesi ekran başına kitlemiş ve program bittikten sonra bile yıllarca konuşulmaya devam etmişti.

Eser West, Cansel Çördük ile yaşadığı inişli çıkışlı aşkıyla herkesi ekran başına kitlemiş ve program bittikten sonra bile yıllarca konuşulmaya devam etmişti.

Programdan sonra Cansel ile ayrılan Eser'i bir kez daha ekranlarda Survivor sayesinde izlemiştik.

Programdan sonra Cansel ile ayrılan Eser'i bir kez daha ekranlarda Survivor sayesinde izlemiştik.

Survivor'dan sonra West'i bir daha ekranlarda göremesek de ünlü ismin sosyal medya paylaşımları her zaman ses getirmeye devam etmişti.

Survivor'dan sonra West'i bir daha ekranlarda göremesek de ünlü ismin sosyal medya paylaşımları her zaman ses getirmeye devam etmişti.

West, bu sefer yine bir sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi. Onlyfans hesabı açtığını duyuran ünlü isim "Tıklayın pişman olmazsınız" duyurusu ile sevenlerini şaşırttı.

West, bu sefer yine bir sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi. Onlyfans hesabı açtığını duyuran ünlü isim "Tıklayın pişman olmazsınız" duyurusu ile sevenlerini şaşırttı.
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İşte o paylaşım 👇🏻

İşte o paylaşım 👇🏻

West'in bu duyurusuna sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

West'in bu duyurusuna sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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