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Tartışma Mahalle Kavgasına Döndü: Feyza Altun'a Söyledikleriyle Hakaret Sınırını Aşan Seher Sultan Şoke Etti

Tartışma Mahalle Kavgasına Döndü: Feyza Altun'a Söyledikleriyle Hakaret Sınırını Aşan Seher Sultan Şoke Etti

Dilan Polat
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
10.02.2024 - 17:34

Biliyorsunuz ki Seher Sultan ve Feyza Altun arasındaki gerginliğiniz mazisi çok eski. Ancak tam da sular duruldu iki taraf da sakinleşti derken geçtiğimiz saatlerde yeni bir tartışmanın ateşi fitillendi. Seher Sultan'dan Feyza Altun'a ağızlara alınmayacak hakaretler geldi, küfürler havada uçuştu!

Detaylar...

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İkilinin arasındaki her şey Dilan ve Engin Polat davası ile başladı diyebiliriz. Bildiğiniz gibi Polat davasının ilk günden beri takipçisi olan bazı isimler vardı. Bu isimlerin en dikkat çekenleri ise Seher Yaşayacak, Seyhan Soylu ve Avukat Feyza Altun'du.

İkilinin arasındaki her şey Dilan ve Engin Polat davası ile başladı diyebiliriz. Bildiğiniz gibi Polat davasının ilk günden beri takipçisi olan bazı isimler vardı. Bu isimlerin en dikkat çekenleri ise Seher Yaşayacak, Seyhan Soylu ve Avukat Feyza Altun'du.

Dava sürecinde hem Feyza Altun hem de Seher Yaşayacak, diğer önemli isimler ile beraber Twitter'daki sohbet odasında Polat davası ile ilgili konuşmalar yapıyorlardı. Ta ki birbirlerine girene dek...

Dava sürecinde hem Feyza Altun hem de Seher Yaşayacak, diğer önemli isimler ile beraber Twitter'daki sohbet odasında Polat davası ile ilgili konuşmalar yapıyorlardı. Ta ki birbirlerine girene dek...

Detayları burada anlatmıştık!

Zaman geçtikçe ikilinin arasındaki gerilim azalmış, sular bir nevi durulmuştu ki geçtiğimiz saatlerde Feyza Altun ve Seher Yaşayacak arasında yeniden bir tartışmanın ateşi fitillendi.

Zaman geçtikçe ikilinin arasındaki gerilim azalmış, sular bir nevi durulmuştu ki geçtiğimiz saatlerde Feyza Altun ve Seher Yaşayacak arasında yeniden bir tartışmanın ateşi fitillendi.

Ünlü ikilinin tartışması bu sefer mahalle kavgasına döndü. Seher Sultan Feyza Altun'a hakaret sınırını aşan cümleler kurarken Feyza Altun'dan gelen küfürler herkesi şoke etti.

Ünlü ikilinin tartışması bu sefer mahalle kavgasına döndü. Seher Sultan Feyza Altun'a hakaret sınırını aşan cümleler kurarken Feyza Altun'dan gelen küfürler herkesi şoke etti.

Gelin bu tartışmanın detaylarına birlikte bakalım!

İlk hamle Seher Sultan'ın Feyza Altun'a "Seni cezaevine sokacağım! Ve bunun için bile dua edeceksin!!!" tehditleriyle başladı.

İlk hamle Seher Sultan'ın Feyza Altun'a "Seni cezaevine sokacağım! Ve bunun için bile dua edeceksin!!!" tehditleriyle başladı.
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Sonra ise Feyza Altun bir konuşmanın ekran görüntüsünü "ilaçlarını al" notuyla yayınladı.

Sonra ise Feyza Altun bir konuşmanın ekran görüntüsünü "ilaçlarını al" notuyla yayınladı.
twitter.com

Seher Sultan'ın tehditleri hız kesmeden devam etti ve Altun'a resmen "kaşınmayın kaşırım" diyerek hakaretler savurdu.

Seher Sultan'ın tehditleri hız kesmeden devam etti ve Altun'a resmen "kaşınmayın kaşırım" diyerek hakaretler savurdu.
twitter.com

Bitti mi derseniz tabii ki bitmedi ve bu sefer de Altun, Seher Sultan'a "iddia ettiğini ispat etmezsen en adi şerefsizsin" diyerek Seher Sultan'ın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti.

Bitti mi derseniz tabii ki bitmedi ve bu sefer de Altun, Seher Sultan'a "iddia ettiğini ispat etmezsen en adi şerefsizsin" diyerek Seher Sultan'ın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti.
twitter.com

Altun'dan "Kaşısana ya. Kaşınıyorum kaşı." cevabı da gecikmedi tabii...

Altun'dan "Kaşısana ya. Kaşınıyorum kaşı." cevabı da gecikmedi tabii...
twitter.com

Tartışma iyice büyüdü!

Tartışma iyice büyüdü!
twitter.com
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Seher Sultan Altun'a "Kız sidikli aç karnını doyururum senin!" diyerek tartışmanın iyice çirkin bir hal almasına neden oldu.

Seher Sultan Altun'a "Kız sidikli aç karnını doyururum senin!" diyerek tartışmanın iyice çirkin bir hal almasına neden oldu.
twitter.com

Avukat Feyza Altun ise Seher Sultan'ı tiye almayı seçti.

Avukat Feyza Altun ise Seher Sultan'ı tiye almayı seçti.
twitter.com

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twitter.com

Ama Seher Sultan durmadı ve mahalle kavgasına dönen tartışma iyice garip bir hal almaya başladı.

Ama Seher Sultan durmadı ve mahalle kavgasına dönen tartışma iyice garip bir hal almaya başladı.
twitter.com

Seher Sultan bu sefer de belgelerle konuşacağını iddia ederek herkese beklemesi gerektiğini söyledi.

Seher Sultan bu sefer de belgelerle konuşacağını iddia ederek herkese beklemesi gerektiğini söyledi.
twitter.com
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Feyza Altun daha fazla dayanamamış olacak ki ondan da sert bir hamle geldi!

Feyza Altun daha fazla dayanamamış olacak ki ondan da sert bir hamle geldi!
twitter.com

Seher Sultan git gide daha çok sinirlendi.

Seher Sultan git gide daha çok sinirlendi.
twitter.com

Küfürler havada uçuştu...

Küfürler havada uçuştu...
twitter.com

Bir tartışma daha ne kadar çirkinleşebilir diye düşünürken hakaretlerin bir sınırı olmadığını gördük!

Bir tartışma daha ne kadar çirkinleşebilir diye düşünürken hakaretlerin bir sınırı olmadığını gördük!
twitter.com

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👇🏻
twitter.com
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twitter.com

Bu kavga kolay kolay bitmez ama Feyza Altun şimdilik bu sözler ile tartışmayı sonlandırdı gibi görünüyor. Bakalım ikilinin arası daha ne kadar gerilecek!

Bu kavga kolay kolay bitmez ama Feyza Altun şimdilik bu sözler ile tartışmayı sonlandırdı gibi görünüyor. Bakalım ikilinin arası daha ne kadar gerilecek!
twitter.com

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