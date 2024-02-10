Tartışma Mahalle Kavgasına Döndü: Feyza Altun'a Söyledikleriyle Hakaret Sınırını Aşan Seher Sultan Şoke Etti
Tartışma Mahalle Kavgasına Döndü: Feyza Altun'a Söyledikleriyle Hakaret Sınırını Aşan Seher Sultan Şoke Etti
Biliyorsunuz ki Seher Sultan ve Feyza Altun arasındaki gerginliğiniz mazisi çok eski. Ancak tam da sular duruldu iki taraf da sakinleşti derken geçtiğimiz saatlerde yeni bir tartışmanın ateşi fitillendi. Seher Sultan'dan Feyza Altun'a ağızlara alınmayacak hakaretler geldi, küfürler havada uçuştu!
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İkilinin arasındaki her şey Dilan ve Engin Polat davası ile başladı diyebiliriz. Bildiğiniz gibi Polat davasının ilk günden beri takipçisi olan bazı isimler vardı. Bu isimlerin en dikkat çekenleri ise Seher Yaşayacak, Seyhan Soylu ve Avukat Feyza Altun'du.
Dava sürecinde hem Feyza Altun hem de Seher Yaşayacak, diğer önemli isimler ile beraber Twitter'daki sohbet odasında Polat davası ile ilgili konuşmalar yapıyorlardı. Ta ki birbirlerine girene dek...
Zaman geçtikçe ikilinin arasındaki gerilim azalmış, sular bir nevi durulmuştu ki geçtiğimiz saatlerde Feyza Altun ve Seher Yaşayacak arasında yeniden bir tartışmanın ateşi fitillendi.
Ünlü ikilinin tartışması bu sefer mahalle kavgasına döndü. Seher Sultan Feyza Altun'a hakaret sınırını aşan cümleler kurarken Feyza Altun'dan gelen küfürler herkesi şoke etti.
İlk hamle Seher Sultan'ın Feyza Altun'a "Seni cezaevine sokacağım! Ve bunun için bile dua edeceksin!!!" tehditleriyle başladı.
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Sonra ise Feyza Altun bir konuşmanın ekran görüntüsünü "ilaçlarını al" notuyla yayınladı.
Seher Sultan'ın tehditleri hız kesmeden devam etti ve Altun'a resmen "kaşınmayın kaşırım" diyerek hakaretler savurdu.
Bitti mi derseniz tabii ki bitmedi ve bu sefer de Altun, Seher Sultan'a "iddia ettiğini ispat etmezsen en adi şerefsizsin" diyerek Seher Sultan'ın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti.
Altun'dan "Kaşısana ya. Kaşınıyorum kaşı." cevabı da gecikmedi tabii...
Tartışma iyice büyüdü!
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Seher Sultan Altun'a "Kız sidikli aç karnını doyururum senin!" diyerek tartışmanın iyice çirkin bir hal almasına neden oldu.
Avukat Feyza Altun ise Seher Sultan'ı tiye almayı seçti.
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Ama Seher Sultan durmadı ve mahalle kavgasına dönen tartışma iyice garip bir hal almaya başladı.
Seher Sultan bu sefer de belgelerle konuşacağını iddia ederek herkese beklemesi gerektiğini söyledi.
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Feyza Altun daha fazla dayanamamış olacak ki ondan da sert bir hamle geldi!
Seher Sultan git gide daha çok sinirlendi.
Küfürler havada uçuştu...
Bir tartışma daha ne kadar çirkinleşebilir diye düşünürken hakaretlerin bir sınırı olmadığını gördük!
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Bu kavga kolay kolay bitmez ama Feyza Altun şimdilik bu sözler ile tartışmayı sonlandırdı gibi görünüyor. Bakalım ikilinin arası daha ne kadar gerilecek!
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