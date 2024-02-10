Tartışma Mahalle Kavgasına Döndü: Feyza Altun'a Söyledikleriyle Hakaret Sınırını Aşan Seher Sultan Şoke Etti

Biliyorsunuz ki Seher Sultan ve Feyza Altun arasındaki gerginliğiniz mazisi çok eski. Ancak tam da sular duruldu iki taraf da sakinleşti derken geçtiğimiz saatlerde yeni bir tartışmanın ateşi fitillendi. Seher Sultan'dan Feyza Altun'a ağızlara alınmayacak hakaretler geldi, küfürler havada uçuştu!

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