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Dobralığıyla Meşhur Neslihan Yeldan'dan Deprem Paylaşımı Yapmadığı İçin Eleştiren Takipçisine İmalı Cevap!

Dobralığıyla Meşhur Neslihan Yeldan'dan Deprem Paylaşımı Yapmadığı İçin Eleştiren Takipçisine İmalı Cevap!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
09.02.2024 - 19:19

Dobralığıyla meşhur Neslihan Yeldan'dan deprem paylaşımı yapmadığı i̇çin kendisini eleştiren takipçisine i̇malı cevap geldi! Yeldan'ın sert çıkışı gündem oldu.

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Ünlü oyuncu Neslihan Yeldan'ı tanıdığınızı düşünüyoruz. Kendisi "Kiraz Mevsimi", "İstanbullu Gelin" gibi başarılı yapımlar ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Ünlü oyuncu Neslihan Yeldan'ı tanıdığınızı düşünüyoruz. Kendisi "Kiraz Mevsimi", "İstanbullu Gelin" gibi başarılı yapımlar ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Başarılı oyuncu şimdilerde Gaddar dizisinde Oya karakterini canlandırıyor. Yeldan kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve dobralığıyla da sık sık gündeme geliyor.

Başarılı oyuncu şimdilerde Gaddar dizisinde Oya karakterini canlandırıyor. Yeldan kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve dobralığıyla da sık sık gündeme geliyor.

Neslihan Yeldan, bu sefer de sosyal medya paylaşımına yorum yapan takipçisine verdiği imalı cevap ile gündeme geldi.

Neslihan Yeldan, bu sefer de sosyal medya paylaşımına yorum yapan takipçisine verdiği imalı cevap ile gündeme geldi.

Yeldan, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından haftanın özetini yaptığı bir fotoğraf paylaştı.

Yeldan, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından haftanın özetini yaptığı bir fotoğraf paylaştı.

Yeldan fotoğrafına,

'1-her haftayı rengarenk, umutla, heyecanla açıyorum.Güzel haberler gelecek diye bekliyorum.

2-hafta ortasına doğru griler çoğalıyor, stres seviyesi artıyor, neyse hafta başında yine renk ekleniyor.Çünkü umut hepimizin ekmeği değil de ne? 

(Bu fotolara altyazı bulmam gerekiyordu:)

3-uzun süredir beklenen, beklediğim, beklediğimiz, sabırsızlandığımız, her gün sorulan ürünler sonunda çıkıyor. Hem cildinize bakım yapacak, hem renklendirecek, eco sertifikalı renkli balmlar @nesbeautybynesyeldan oh bee sonunda!

4-aylardır mahsun mahsun bakan orkide her gün bir tomurcuk patlatıyor, buna sevinmek yaşlılık belirtisi mi?😁

5-bir yandan set devam ediyor. Hayatımda ilk defa bu kadar aksiyon olan ama aşk, komedi, felsefe dozu da çok ayarlı bir dizideyim zannediyorum. Ve her şeyiyle o kadar kaliteli ki bayılıyorum @gaddartvresmi

6-dışarıda yemek o kadar pahalı oldu ki artık evlerde toplanıp, daha samimi bir ortamda, dans Edip, müzik dinleyip, kahkaha atıp, hatta bu toplulukta olduğu gibi siyaset bilimci bir profesörden ülke analizlerini dinlediğimiz bir geceydi.

7-aşırı özlediğim, doğduğundan beri ilk kez bir mevsim hiç görmediğim, Nisan’da geleceği zamana dek gün saydığım, inanılmaz ama yakında 17 yaşına girecek hayranı olduğum kişi🩵' 

notunu düştü.

Yeldan'ın bir takipçisi ise "keşke depremi de paylaşsaydınız" notuyla ünlü oyuncuya sert çıkıştı.

Yeldan'ın bir takipçisi ise "keşke depremi de paylaşsaydınız" notuyla ünlü oyuncuya sert çıkıştı.
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Ünlü oyuncunun takipçisine verdiği yanıt ise daha sert oldu. Bir önceki postunda deprem paylaşımı yapan Yeldan, imalı cevabı ile resmen taşı gediğine oturttu.

Ünlü oyuncunun takipçisine verdiği yanıt ise daha sert oldu. Bir önceki postunda deprem paylaşımı yapan Yeldan, imalı cevabı ile resmen taşı gediğine oturttu.

Yorumlaşmaya devam eden ikili en sonunda olayı tatlıya bağladı!

Yorumlaşmaya devam eden ikili en sonunda olayı tatlıya bağladı!

Siz ünlü oyuncunun cevabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz ünlü oyuncunun cevabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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