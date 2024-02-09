Dobralığıyla Meşhur Neslihan Yeldan'dan Deprem Paylaşımı Yapmadığı İçin Eleştiren Takipçisine İmalı Cevap!

Yeldan fotoğrafına,

'1-her haftayı rengarenk, umutla, heyecanla açıyorum.Güzel haberler gelecek diye bekliyorum.

2-hafta ortasına doğru griler çoğalıyor, stres seviyesi artıyor, neyse hafta başında yine renk ekleniyor.Çünkü umut hepimizin ekmeği değil de ne?

(Bu fotolara altyazı bulmam gerekiyordu:)

3-uzun süredir beklenen, beklediğim, beklediğimiz, sabırsızlandığımız, her gün sorulan ürünler sonunda çıkıyor. Hem cildinize bakım yapacak, hem renklendirecek, eco sertifikalı renkli balmlar @nesbeautybynesyeldan oh bee sonunda!

4-aylardır mahsun mahsun bakan orkide her gün bir tomurcuk patlatıyor, buna sevinmek yaşlılık belirtisi mi?😁

5-bir yandan set devam ediyor. Hayatımda ilk defa bu kadar aksiyon olan ama aşk, komedi, felsefe dozu da çok ayarlı bir dizideyim zannediyorum. Ve her şeyiyle o kadar kaliteli ki bayılıyorum @gaddartvresmi

6-dışarıda yemek o kadar pahalı oldu ki artık evlerde toplanıp, daha samimi bir ortamda, dans Edip, müzik dinleyip, kahkaha atıp, hatta bu toplulukta olduğu gibi siyaset bilimci bir profesörden ülke analizlerini dinlediğimiz bir geceydi.

7-aşırı özlediğim, doğduğundan beri ilk kez bir mevsim hiç görmediğim, Nisan’da geleceği zamana dek gün saydığım, inanılmaz ama yakında 17 yaşına girecek hayranı olduğum kişi🩵'

notunu düştü.