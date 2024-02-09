Dobralığıyla Meşhur Neslihan Yeldan'dan Deprem Paylaşımı Yapmadığı İçin Eleştiren Takipçisine İmalı Cevap!
Dobralığıyla Meşhur Neslihan Yeldan'dan Deprem Paylaşımı Yapmadığı İçin Eleştiren Takipçisine İmalı Cevap!
Dobralığıyla meşhur Neslihan Yeldan'dan deprem paylaşımı yapmadığı i̇çin kendisini eleştiren takipçisine i̇malı cevap geldi! Yeldan'ın sert çıkışı gündem oldu.
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Ünlü oyuncu Neslihan Yeldan'ı tanıdığınızı düşünüyoruz. Kendisi "Kiraz Mevsimi", "İstanbullu Gelin" gibi başarılı yapımlar ile izleyici karşısına çıkmıştı.
Başarılı oyuncu şimdilerde Gaddar dizisinde Oya karakterini canlandırıyor. Yeldan kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve dobralığıyla da sık sık gündeme geliyor.
Neslihan Yeldan, bu sefer de sosyal medya paylaşımına yorum yapan takipçisine verdiği imalı cevap ile gündeme geldi.
Yeldan, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından haftanın özetini yaptığı bir fotoğraf paylaştı.
Yeldan'ın bir takipçisi ise "keşke depremi de paylaşsaydınız" notuyla ünlü oyuncuya sert çıkıştı.
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Ünlü oyuncunun takipçisine verdiği yanıt ise daha sert oldu. Bir önceki postunda deprem paylaşımı yapan Yeldan, imalı cevabı ile resmen taşı gediğine oturttu.
Yorumlaşmaya devam eden ikili en sonunda olayı tatlıya bağladı!
Siz ünlü oyuncunun cevabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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