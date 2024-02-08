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Survivor Fanı Demet Akalın'ın Aleyna'ya 'Don' Yorumundan Sonra Gelen Yazım Hatası Silsilesi Çileden Çıkardı

Survivor Fanı Demet Akalın'ın Aleyna'ya 'Don' Yorumundan Sonra Gelen Yazım Hatası Silsilesi Çileden Çıkardı

Demet Akalın survivor
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
08.02.2024 - 21:25

Büyük bir Survivor fanı olan Demet Akalın'ın bir Survivor yarışmacısına yaptığı Don' yorumundan sonra gelen yazım hatası silsilesi kullanıcıları çileden çıkardı. 

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Demet Akalın'ın büyük bir Survivor fanı olduğunu bildiğinizi düşünüyoruz. Çünkü artık Akalın demek Survivor demek. Çünkü onlar ayrılmaz bir ikili!

Demet Akalın'ın büyük bir Survivor fanı olduğunu bildiğinizi düşünüyoruz. Çünkü artık Akalın demek Survivor demek. Çünkü onlar ayrılmaz bir ikili!

Ünlü şarkıcı Survivor izlemeyi de yaşananları yorumlamayı da pek bir seviyor bildiğiniz gibi. Sinirlendiği anlarda lafını söylemekten de asla geri kalmıyor. Tabii ki müptelası olduğu yazım yanlışlarıyla birlikte!

Ünlü şarkıcı Survivor izlemeyi de yaşananları yorumlamayı da pek bir seviyor bildiğiniz gibi. Sinirlendiği anlarda lafını söylemekten de asla geri kalmıyor. Tabii ki müptelası olduğu yazım yanlışlarıyla birlikte!

Biliyorsunuz ki yazım hatası yapmak Demet Akalın için artık bir hobi haline geldi.

Biliyorsunuz ki yazım hatası yapmak Demet Akalın için artık bir hobi haline geldi.

Hatta artık onun kendisine yeni bir imla kılavuzu oluşturduğunu bile düşünmeye başladık!

Hatta artık onun kendisine yeni bir imla kılavuzu oluşturduğunu bile düşünmeye başladık!

Ancak dün beklenmeyen bir şey gerçekleşti. Demet Akalın'ın Survivor yarışmacısı Aleyna'ya dokundurduğu tweetinde hiçbir hata yapmaması herkesi resmen şoke etti.

Ancak dün beklenmeyen bir şey gerçekleşti. Demet Akalın'ın Survivor yarışmacısı Aleyna'ya dokundurduğu tweetinde hiçbir hata yapmaması herkesi resmen şoke etti.
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Kullanıcılar daha yaşadıkları şoku atlatamamışken Demet Akalın'ın art arda sıraladığı hata dolu tweetler "değişen hiçbir şey yokmuş" dedirtti.

Kullanıcılar daha yaşadıkları şoku atlatamamışken Demet Akalın'ın art arda sıraladığı hata dolu tweetler "değişen hiçbir şey yokmuş" dedirtti.

Akalın'ın yazım hatalarını bir türlü kabullenemeyen kullanıcılar çileden çıktı tabii ama ne yazık ki sinirleri yanlarına kar kaldı.

Akalın'ın yazım hatalarını bir türlü kabullenemeyen kullanıcılar çileden çıktı tabii ama ne yazık ki sinirleri yanlarına kar kaldı.

Siz Demet Akalın'ın doğrusunu bir türlü anlayamadığımız yazım hataları için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Demet Akalın'ın doğrusunu bir türlü anlayamadığımız yazım hataları için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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