Survivor Fanı Demet Akalın'ın Aleyna'ya 'Don' Yorumundan Sonra Gelen Yazım Hatası Silsilesi Çileden Çıkardı
Survivor Fanı Demet Akalın'ın Aleyna'ya 'Don' Yorumundan Sonra Gelen Yazım Hatası Silsilesi Çileden Çıkardı
Büyük bir Survivor fanı olan Demet Akalın'ın bir Survivor yarışmacısına yaptığı Don' yorumundan sonra gelen yazım hatası silsilesi kullanıcıları çileden çıkardı.
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Demet Akalın'ın büyük bir Survivor fanı olduğunu bildiğinizi düşünüyoruz. Çünkü artık Akalın demek Survivor demek. Çünkü onlar ayrılmaz bir ikili!
Ünlü şarkıcı Survivor izlemeyi de yaşananları yorumlamayı da pek bir seviyor bildiğiniz gibi. Sinirlendiği anlarda lafını söylemekten de asla geri kalmıyor. Tabii ki müptelası olduğu yazım yanlışlarıyla birlikte!
Biliyorsunuz ki yazım hatası yapmak Demet Akalın için artık bir hobi haline geldi.
Hatta artık onun kendisine yeni bir imla kılavuzu oluşturduğunu bile düşünmeye başladık!
Ancak dün beklenmeyen bir şey gerçekleşti. Demet Akalın'ın Survivor yarışmacısı Aleyna'ya dokundurduğu tweetinde hiçbir hata yapmaması herkesi resmen şoke etti.
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Kullanıcılar daha yaşadıkları şoku atlatamamışken Demet Akalın'ın art arda sıraladığı hata dolu tweetler "değişen hiçbir şey yokmuş" dedirtti.
Akalın'ın yazım hatalarını bir türlü kabullenemeyen kullanıcılar çileden çıktı tabii ama ne yazık ki sinirleri yanlarına kar kaldı.
Siz Demet Akalın'ın doğrusunu bir türlü anlayamadığımız yazım hataları için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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