Takviye Edici Gıdalarda Yeni Dönem: 28 Bin Ürün Yeniden İzin Alacak, Kutulara Barkod Geliyor
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Türkiye'de raflarda ve internette satılan takviye edici gıdalar için yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. Düzenlemeyle piyasadaki yaklaşık 28 bin ürün yeniden izin sürecinden geçecek, her kutuya da orijinallik kontrolü için doğrulama barkodu eklenecek.
Takviye edici gıdalarda yeni dönem başlayacak.
Piyasadaki 28 bin ürün yeniden izin alacak, her kutuya doğrulama barkodu gelecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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