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Takviye Edici Gıdalarda Yeni Dönem: 28 Bin Ürün Yeniden İzin Alacak, Kutulara Barkod Geliyor

Takviye Edici Gıdalarda Yeni Dönem: 28 Bin Ürün Yeniden İzin Alacak, Kutulara Barkod Geliyor

Sağlık Bakanlığı Gıda
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 13:31
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Türkiye'de raflarda ve internette satılan takviye edici gıdalar için yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. Düzenlemeyle piyasadaki yaklaşık 28 bin ürün yeniden izin sürecinden geçecek, her kutuya da orijinallik kontrolü için doğrulama barkodu eklenecek.

Kaynak: Ekonomim/Mehmet Kaya-Canan Sakarya

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Takviye edici gıdalarda yeni dönem başlayacak.

Takviye edici gıdalarda yeni dönem başlayacak.

Hazırlanan düzenlemenin merkezinde 'sağlık beyanı' kavramı yer alıyor. Bir ürünün ambalajında ya da tanıtımında sağlığa yönelik bir iddia bulunuyorsa, dosya Sağlık Bakanlığı'na bağlı ilgili kuruma gönderilecek. İlaç ve tıbbi cihazların regülasyonundan sorumlu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), bu tür takviye edici gıdalar için de yetkili hale gelecek.

Sağlık beyanı taşımayan ürünlerde ise inceleme Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kalacak. Böylece bugün tek komisyon üzerinden yürüyen izin süreci, ürünün taşıdığı iddiaya göre iki ayrı bakanlık arasında paylaştırılmış olacak.

Değişiklik, izinleri değerlendiren Takviye Edici Gıda Komisyonu'nun yapısını da baştan şekillendiriyor. Şu anda 17 üyeden oluşan komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 6, Sağlık Bakanlığı'ndan 3 temsilci ile 8 akademisyen görev yapıyor. Yeni modelde üye sayısı artırılacak, bakanlık temsilcilerinin dağılımı yeniden belirlenecek, akademisyenlerin yeri ise korunacak.

Piyasadaki 28 bin ürün yeniden izin alacak, her kutuya doğrulama barkodu gelecek.

Piyasadaki 28 bin ürün yeniden izin alacak, her kutuya doğrulama barkodu gelecek.

Kaynakların aktardığına göre bugün piyasada 28 bin civarında takviye edici gıda bulunuyor. Yasa yürürlüğe girdiğinde bu ürünler sağlık beyanı olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye ayrılacak, iki bakanlık da kendi alanına düşen ürünlere izin ve ruhsatı yeniden verecek. Sektörün zorlanmaması için bir geçiş süreci uygulanması planlanıyor.

Tüketiciyi en çok ilgilendiren adım ise ürün güvenilirliği tarafında atılacak. Satın alınan ürünün gerçek olup olmadığını anlamak için yeni bir barkod sistemi kurulacak. Ürün ister mahalledeki bir satış noktasından ister internetten alınmış olsun, her kutunun üzerinde bir doğrulama barkodu yer alacak ve tüketici bu barkod üzerinden ürünün orijinalliğini kontrol edebilecek. Ürünlerde tanıtıcı yazı bulunması da zorunlu hale gelecek.

Satış tarafında ise bir değişiklik öngörülmüyor; takviye edici gıdalar son tüketiciye bugün satıldığı noktalarda sunulmaya devam edecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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