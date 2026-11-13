Takviye Edici Gıdalarda Yeni Dönem: 28 Bin Ürün Yeniden İzin Alacak, Kutulara Barkod Geliyor

Hazırlanan düzenlemenin merkezinde 'sağlık beyanı' kavramı yer alıyor. Bir ürünün ambalajında ya da tanıtımında sağlığa yönelik bir iddia bulunuyorsa, dosya Sağlık Bakanlığı'na bağlı ilgili kuruma gönderilecek. İlaç ve tıbbi cihazların regülasyonundan sorumlu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), bu tür takviye edici gıdalar için de yetkili hale gelecek.

Sağlık beyanı taşımayan ürünlerde ise inceleme Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kalacak. Böylece bugün tek komisyon üzerinden yürüyen izin süreci, ürünün taşıdığı iddiaya göre iki ayrı bakanlık arasında paylaştırılmış olacak.

Değişiklik, izinleri değerlendiren Takviye Edici Gıda Komisyonu'nun yapısını da baştan şekillendiriyor. Şu anda 17 üyeden oluşan komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 6, Sağlık Bakanlığı'ndan 3 temsilci ile 8 akademisyen görev yapıyor. Yeni modelde üye sayısı artırılacak, bakanlık temsilcilerinin dağılımı yeniden belirlenecek, akademisyenlerin yeri ise korunacak.