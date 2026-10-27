Vitamin Alırken Bir Daha Düşünün: Çiğnenebilir Vitaminler ve Tabletler Karşılaştırıldı
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Renkli ambalajları, meyveli tatları ve şekerlemeye benzeyen görünümleriyle çiğnenebilir vitaminler son yıllarda oldukça popüler. Özellikle hap yutmakta zorlanan kişiler, klasik tabletler yerine bu ürünleri tercih edebiliyor. Bir de doğrudan ağza sıkılarak kullanılan vitamin spreyleri var. Peki kullanımı daha kolay olan bu ürünler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri yeterli miktarda sağlıyor mu? İngiltere merkezli tüketici kuruluşu “Which?”, çiğnenebilir vitaminleri, spreyleri ve geleneksel tabletleri karşılaştırdı. Araştırmada bazı popüler ürünlerin daha pahalı olmasına rağmen daha az besin öğesi içerdiği görüldü.
Çiğnenebilir vitaminlerin içeriği araştırıldı
Bazı çiğnenebilir vitaminler tabletlerden daha az besin öğesi içeriyor
Magnezyum takviyelerinde fiyat farkı daha da büyüyor
Vitamin şekerlerinin içinde neden daha fazla katkı maddesi bulunuyor?
Peki vitamin spreyleri tabletlerden daha mı etkili?
Uzmanlar vitamin alırken nelere dikkat edilmesini öneriyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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