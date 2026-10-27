Vitamin Alırken Bir Daha Düşünün: Çiğnenebilir Vitaminler ve Tabletler Karşılaştırıldı

Which?, vitamin ve mineral takviyelerinin içeriğini incelemek için farklı markaların ürünlerini karşılaştırdı. Araştırmada multivitaminler, magnezyum takviyeleri ve menopoz dönemine yönelik ürünler de yer aldı. Beslenme uzmanları, ürünlerin içerdiği vitamin ve mineral miktarlarına, günlük kullanım dozlarına ve katkı maddelerine baktı. Ardından çiğnenebilir ürünleri ve spreyleri, benzer amaçlarla satılan tablet ve kapsüllerle karşılaştırdı.

22 Ekim 2026’da yayımlanan sonuçlara göre çiğnenebilir vitaminler, geleneksel tabletlere kıyasla sekiz kata kadar daha pahalı olabiliyor. Üstelik fiyat farkına rağmen bazı ürünlerdeki etkin madde miktarının daha düşük olduğu görüldü. Araştırmacılar, özellikle magnezyum ve multivitamin içeren çiğnenebilir ürünlerde bu duruma dikkat çekti.