Tek Bir Soruyla Beş Kat Fazla Kazandı: İnsan Beyninin İlginç Bir Özelliği
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Sokakta yaşayan bir adamın oturduğu yerde 5 kat fazla kazandığı hikâyeyi duymuş muydunuz?
Nöropazarlamanın babası Patrick Renvoise 2002 yılında San Fransisco’da bir restorana girerken sokakta yaşayan bir adama rastlar.
Adamın elinde “Evsizim. LÜTFEN YARDIM EDİN” yazılı bir karton vardır.
Patrick bu kartonla saatte 2 ila 10 dolar kazanan adamın satış etkisini artıracak bir deneye girişmeye karar verir.
Beyin temelli iletişim açısından bu oldukça işe yarar bir ipucu.
Bir fikrin ne kadar iyi olduğunu anlatmak yerine, karşımızdaki insanın hangi sorununa çözüm olacağını açıklamak.
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
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