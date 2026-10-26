Tek Bir Soruyla Beş Kat Fazla Kazandı: İnsan Beyninin İlginç Bir Özelliği

Birinden bir davranış değişikliği beklerken yalnızca ne yapması gerektiğini söylemek yerine, bunun onun açısından neden önemli olduğunu görünür kılmak.

Çünkü bir mesajın bizim için çok önemli olması, karşımızdaki için de önemli olduğu anlamına gelmiyor.

Üstelik bu yalnızca pazarlamada geçerli değil. İletişim kurduğumuz herkesin kendine ait öncelikleri, ihtiyaçları, kaygıları ve beklentileri var.

Burada beynin benmerkezciliğini bilerek mesajımızı karşımızdakinin dünyasıyla ilişkilendiriyoruz.

Bir dahaki sefere birini ikna etmeye, bir fikri anlatmaya veya dikkatini çekmeye çalıştığınızda kendinize küçük bir soru sorun:

“Karşımdaki insan beni neden dinlemek istesin?”