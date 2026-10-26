Sürekli Temizlik Yapmaya Gerek Yok: Evi Daha Uzun Süre Temiz Tutan 6 Küçük Alışkanlık
Hafta sonunu ev temizliğine ayırıp birkaç gün sonra her şeyin yeniden dağıldığını görmek sinirlerimizi altüst edebiliyor. Koltuğun üzerinde biriken kıyafetler, mutfak tezgâhında unutulan bardaklar ve sürekli yer değiştiren eşyalar derken ev kısa sürede eski hâline dönebiliyor. Oysa evin düzenini korumak için her gün saatlerce temizlik yapmak gerekmiyor. Bazen günlük hayatın içine yerleştirilen küçük alışkanlıklar, hafta sonunda yapılacak işleri önemli ölçüde azaltabiliyor. Better Homes & Gardens da evin daha uzun süre temiz ve toplu kalmasını sağlayabilecek 6 pratik öneriyi bir araya getirdi. Üstelik bunların çoğunu uygulamak yalnızca birkaç dakika sürüyor.
Kaynak: Better Homes & Gardens
Yatmadan Önce Evi Birkaç Dakika Toparlayın
Kirlenen Yüzeyleri Temizlemek İçin Beklemeyin
Yemek Yaparken Mutfağı da Toparlayın
Kargo Kutularını ve Gereksiz Kâğıtları Biriktirmeyin
Bütün Çamaşırları Tek Güne Bırakmayın
Odalar Arasında Gidip Gelirken Eliniz Boş Olmasın
Evin Temiz Kalması İçin Her Gün Saatler Harcamak Gerekmiyor
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