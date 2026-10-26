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Sürekli Temizlik Yapmaya Gerek Yok: Evi Daha Uzun Süre Temiz Tutan 6 Küçük Alışkanlık

Sürekli Temizlik Yapmaya Gerek Yok: Evi Daha Uzun Süre Temiz Tutan 6 Küçük Alışkanlık

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 13:17
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Hafta sonunu ev temizliğine ayırıp birkaç gün sonra her şeyin yeniden dağıldığını görmek sinirlerimizi altüst edebiliyor. Koltuğun üzerinde biriken kıyafetler, mutfak tezgâhında unutulan bardaklar ve sürekli yer değiştiren eşyalar derken ev kısa sürede eski hâline dönebiliyor. Oysa evin düzenini korumak için her gün saatlerce temizlik yapmak gerekmiyor. Bazen günlük hayatın içine yerleştirilen küçük alışkanlıklar, hafta sonunda yapılacak işleri önemli ölçüde azaltabiliyor. Better Homes & Gardens da evin daha uzun süre temiz ve toplu kalmasını sağlayabilecek 6 pratik öneriyi bir araya getirdi. Üstelik bunların çoğunu uygulamak yalnızca birkaç dakika sürüyor.

Kaynak: Better Homes & Gardens

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Yatmadan Önce Evi Birkaç Dakika Toparlayın

Yatmadan Önce Evi Birkaç Dakika Toparlayın

Sabah uyandığınızda salonun düzenli olması veya mutfak tezgâhının boş görünmesi güne daha rahat başlamanızı sağlayabilir. Bunun için geceleri bütün evi baştan aşağı temizlemeye gerek yok. Yatmadan önce ortada kalan birkaç eşyayı toplamak bile evin görünümünde fark yaratabiliyor. Özellikle gün içinde en çok kullanılan alanlara öncelik vermek işleri kolaylaştırıyor.

Örneğin koltuğun üzerindeki battaniyeyi katlamak, kirli kıyafetleri sepete atmak veya sehpadaki bardakları mutfağa götürmek birkaç dakikada tamamlanabilecek işler arasında. Çocuklu evlerde oyuncakların kutularına kaldırılması da bu küçük rutinin parçası olabilir. Ancak akşam saatleri sizin için çok yoğunsa aynı düzenlemeyi günün başka bir bölümünde de yapabilirsiniz. Önemli olan bütün dağınıklığı haftanın sonuna bırakmamak.

Kirlenen Yüzeyleri Temizlemek İçin Beklemeyin

Kirlenen Yüzeyleri Temizlemek İçin Beklemeyin

Mutfakta yemek hazırlarken tezgâha dökülen birkaç damla sos veya banyodaki lavaboda kalan diş macunu lekesi ilk anda pek önemli görünmeyebilir. Ancak bu kalıntılar kurudukça temizlenmeleri de zorlaşabiliyor. Özellikle sık kullanılan yüzeylerde lekelerin birikmesini beklemek, sonradan daha fazla zaman harcamaya neden oluyor.

Better Homes & Gardens, mutfak tezgâhı, lavabo çevresi ve sehpa gibi alanların kirlendikleri anda silinmesini öneriyor. Bunun için ulaşılması kolay bir yerde mikrofiber bez bulundurmak yeterli olabilir. Örneğin yemek hazırladıktan hemen sonra tezgâhı silmek veya dişlerinizi fırçaladıktan sonra lavabodaki kalıntıları temizlemek, sonraki temizlikte işinizi azaltabilir. Elbette kullanılan temizlik ürününün yüzeyin malzemesine uygun olması da önemli.

Yemek Yaparken Mutfağı da Toparlayın

Yemek Yaparken Mutfağı da Toparlayın

Yemek hazırlamak bazen mutfağın savaş alanına dönmesine neden olabiliyor. Bir yanda kullanılan tencereler, diğer tarafta kesme tahtaları, soyulmuş sebzelerin kabukları ve kirli tabaklar birikiyor. Yemek bittikten sonra bütün bunları toplamak ise mutfakta geçirilen süreyi daha da uzatıyor. Ancak hazırlık sırasında yapılan birkaç küçük düzenleme, sonrasındaki temizlik yükünü hafifletebilir.

Örneğin sebzeleri doğrarken kabukları doğrudan bir kaba toplamak, tezgâhın dağılmasını önleyebilir. Yemek pişerken artık kullanılmayacak mutfak gereçlerini bulaşık makinesine yerleştirmek veya kirlenen kesme tahtasını yıkamak da zaman kazandırıyor. Özellikle fırında bir şeyler pişirirken beklenen süreyi mutfağı toparlamak için kullanabilirsiniz. Böylece yemek sonrasında geriye çok daha az iş kalabilir.

Kargo Kutularını ve Gereksiz Kâğıtları Biriktirmeyin

Kargo Kutularını ve Gereksiz Kâğıtları Biriktirmeyin

İnternetten sipariş edilen ürünlerin kutuları, market fişleri ve önemli olduğunu düşünüp bir kenara bıraktığımız belgeler zamanla evin farklı köşelerinde birikebiliyor. Özellikle antredeki konsol veya yemek masası, bu eşyaların geçici olarak bırakıldığı alanlara dönüşebiliyor. Ancak birkaç günlüğüne bırakılan kâğıtların haftalarca aynı yerde kaldığı da oluyor.

Bu nedenle yeni gelen bir kargoyu açtıktan sonra kutusunu bekletmeden geri dönüşüme ayırmak işleri kolaylaştırabilir. Önemli belgeleri ayrı bir dosyada toplamak, gereksiz fişleri ise uygun şekilde atmak da evdeki kalabalığı azaltıyor. Özellikle her şeyin bırakıldığı bir çekmece veya köşe varsa orayı düzenlemek için küçük bir sistem oluşturabilirsiniz. Böylece aradığınız belgeyi bulmak için bütün kâğıtları karıştırmanız da gerekmez.

Bütün Çamaşırları Tek Güne Bırakmayın

Bütün Çamaşırları Tek Güne Bırakmayın

Hafta sonunda biriken çamaşırları yıkamak, kurutmak, katlamak ve dolaplara yerleştirmek bazen saatler sürebiliyor. Özellikle kalabalık ailelerde kirli çamaşır sepetinin kısa sürede dolması, bu işi daha da yorucu hâle getiriyor. Ancak bütün aşamaları aynı güne sıkıştırmak yerine haftaya yaymak, çamaşırların birikmesini önleyebilir.

Örneğin bir akşam kıyafetleri renklerine göre ayırabilir, ertesi gün uygun bir makine dolusu çamaşır yıkayabilirsiniz. Kuruyanları ise televizyon izlerken veya müzik dinlerken katlayabilirsiniz. Özellikle katlama işini sürekli erteliyorsanız yalnızca birkaç dakikanızı bu işe ayırmak bile biriken kıyafetlerin azalmasına yardımcı olabilir. Tabii her gün çamaşır yıkamak gerekmiyor; amaç evin ihtiyacına uygun, sürdürülebilir bir düzen oluşturmak.

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Odalar Arasında Gidip Gelirken Eliniz Boş Olmasın

Odalar Arasında Gidip Gelirken Eliniz Boş Olmasın

Salonda bıraktığınız bir bardak, yatak odasında unutulan bir kitap veya banyoya götürmeniz gereken bir havlu… Evdeki dağınıklığın önemli bir kısmı, eşyaların ait olmadıkları yerlerde kalmasından kaynaklanabiliyor. Better Homes & Gardens’ın önerdiği bu küçük yöntem ise günlük hareketlerinizi düzenleme fırsatına çeviriyor.

Örneğin salondan mutfağa giderken sehpanın üzerindeki boş bardağı da yanınıza alabilirsiniz. Yatak odasına geçerken oraya ait bir kıyafeti götürmek veya banyoya giderken temiz havluları yerine koymak da aynı yöntemin parçası. Böylece yalnızca toplama işi için odalar arasında tekrar tekrar dolaşmanız gerekmiyor. Bir süre sonra bu alışkanlık kendiliğinden yapılan küçük bir harekete dönüşebilir.

Evin Temiz Kalması İçin Her Gün Saatler Harcamak Gerekmiyor

Evin Temiz Kalması İçin Her Gün Saatler Harcamak Gerekmiyor

Evi düzenli tutmanın en yorucu taraflarından biri, küçük işlerin birikerek büyük bir temizlik listesine dönüşmesi. Ancak her gün birkaç dakika ayırarak ortadaki eşyaları toplamak, kirlenen yüzeyleri silmek ve günlük işleri ertelememek bu yükü hafifletebilir. Özellikle yoğun çalışanlar veya hafta sonunu temizlikle geçirmek istemeyenler için bu tür alışkanlıklar faydalı olabilir.

Elbette bu yöntemler süpürme, banyo temizliği veya düzenli hijyen bakımının yerine geçmiyor. Ancak günlük dağınıklığı kontrol altında tutmak, kapsamlı temizlik yaparken harcanan zamanı azaltabilir. Belki de evin daha uzun süre düzenli kalmasının yolu, bir seferde çok fazla iş yapmak yerine küçük işleri biriktirmemekten geçiyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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