Sürekli Temizlik Yapmaya Gerek Yok: Evi Daha Uzun Süre Temiz Tutan 6 Küçük Alışkanlık

Sabah uyandığınızda salonun düzenli olması veya mutfak tezgâhının boş görünmesi güne daha rahat başlamanızı sağlayabilir. Bunun için geceleri bütün evi baştan aşağı temizlemeye gerek yok. Yatmadan önce ortada kalan birkaç eşyayı toplamak bile evin görünümünde fark yaratabiliyor. Özellikle gün içinde en çok kullanılan alanlara öncelik vermek işleri kolaylaştırıyor.

Örneğin koltuğun üzerindeki battaniyeyi katlamak, kirli kıyafetleri sepete atmak veya sehpadaki bardakları mutfağa götürmek birkaç dakikada tamamlanabilecek işler arasında. Çocuklu evlerde oyuncakların kutularına kaldırılması da bu küçük rutinin parçası olabilir. Ancak akşam saatleri sizin için çok yoğunsa aynı düzenlemeyi günün başka bir bölümünde de yapabilirsiniz. Önemli olan bütün dağınıklığı haftanın sonuna bırakmamak.